Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Rob de Nijs – TivoliVredenburg

In 2016 ontving Rob de Nijs nog de NPO Radio 5 Oeuvre Award omdat hij met 35 albums een verrijking voor de Nederlandstalige muziek is. Op zijn 75e verjaardag is hij er nog steeds op gebrand om zijn muzikale veelzijdigheid te etaleren.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 1 juni, 20.15 uur

Prijs : 36,50 euro

Peach Pit – Bitterzoet

Peach Pit gaf al een uitverkocht concert in de kleine zaal van Paradiso en dit keer pakken de bandleden het groter aan met een optreden in Bitterzoet. In 2017 verscheen debuutalbum Being So Normal en binnen mum van tijd bouwde de popband al een flinke schare aan fans op, mede dankzij hun specifieke, ''niet zo normale'', outfits.

Waar: Bitterzoet, Spuistraat 2 HS, Amsterdam

Wanneer: 1 juni, 20.00 uur

Prijs : 14,75 euro

Diggy Dex – Flint Amersfoort

Nummers als Slaap Lekker en Vandaag uit zijn album Lange Nachten, Korte Dagen werden al goed ontvangen. Maar Diggy Dex raakt een heel andere snaar met het album Golven. Het gelijknamige nummer stond wekenlang in de hitlijsten. Met het lied Treur Niet (Ode Aan Het Leven), uitgebracht na de MH17-ramp, wist hij heel het land te ontroeren.

Waar: Flint Coninckstraat 60, Amersfoort

Wanneer: 3 juni, 20.15

Prijs : 18,35 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op Ticketswap of je kaarten kunt overnemen van iemand.