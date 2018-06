Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop (week 22)

7 Days In Entebbe - Drama, thriller

In de nacht van 3 op 4 juli in 1976 werd een antiterroristische reddingsoperatie uitgevoerd bij een gijzeling in Oeganda. 7 Days in Entebbe vertelt het waargebeurde verhaal van de actie, waarbij het Israëlische defensieleger probeerde burgers te bevrijden uit een vliegtuig dat twee weken lang gekaapt werd door Duitse en Palestijnse terroristen. Meer dan vijftig mensen overleefden de gijzeling niet.

Genre: drama, thriller

Regisseur: José Padilha

Cast: Rosamund Pike, Daniel Bruhl

Kijkwijzer: 12+

Lean on Pete - Drama

Charley Thompson is de zoon van een alleenstaande vader en vaak op zichzelf aangewezen. Hun verhuizing naar Portland ziet hij als een nieuwe start. Eenmaal daar vindt hij een baan bij doorgewinterde paardentrainer Del Montgomery. Op de stoeterij sluit Charley vriendschap met het 'versleten' renpaard Lean on Pete. Als het dier naar de slacht moet, besluit Charley ervandoor te gaan met het renpaard. Een gevaarlijke tocht door de wildernis op zoek naar zijn favoriete tante, die hij al jaren niet heeft gezien.

Genre: drama

Regisseur: Andrew Haigh

Cast: Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Travis Fimmel, Steve Buscemi

Kijkwijzer: 16+

Escobar - Crime, drama

De film Escobar vertelt het waargebeurde verhaal van de opkomst en ondergang van de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar (Javier Bardem). Het verhaal wordt verteld door de ogen van de charmante journaliste Virginia Vallejo (Penélope Cruz), met wie Escobar een stormachtige affaire had.

Genre: crime, drama

Regisseur: Fernando León de Aranoa

Cast: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Kijkwijzer: 16+

Garden of Life - Documentaire

De tederheid waarmee de dementerende schoonvader van filmmaker Marco Niemeijer zijn tuin dagelijks verzorgt, inspireerde de schoonzoon tot het maken van Garden of Life. Een jaar lang volgde hij zijn schoonvader Leo in de tuin. Hij toont hoe Alzheimer de controle over Leo's leven overneemt. Een film over het langzaam verdwijnen van oude mensen en hoe ze daarin verbonden zijn met de natuur.

Genre: documentaire

Regisseur: Marco Niemeijer

Kijkwijzer: alle leeftijden

2001: A Space Odyssey (50th Anniversary) - Science fiction

Een film die alles behalve nieuw is, is 2001: A Space Odyssey. Ter gelegenheid van vijftig jaar Stanley Kubricks 2001 brengt Warner Bros de niet-gerestaureerde 70mm-printversie van de beroemde sciencefictionfilm nog eens uit. Door velen wordt de film gezien als een van de beste films van de twintigste eeuw.

Genre: science fiction, avontuur

Regisseur: Stanley Kubrick

Cast: Douglas Rain (Stem), Keir Dullea

Kijkwijzer: 6+

My Generation - Documentaire

De Britse filmster Michael Caine is hoofdpersoon en verteller in de documentaire My Generation. Hij vertelt over het levendige Londen van de jaren zestig en de opkomst van de popcultuur. Zijn verhalen worden aangevuld met archiefbeelden, bekende muziek en gesprekken met iconen uit die tijd zoals Paul McCartney en David Baily.

Genre: documentaire

Regisseur: David Batty

Cast: Michael Caine

Kijkwijzer: alle leeftijden

Casper en Emma maken Theater - Kinderfilm

Net als ieder jaar zamelt de kleuterschool van Casper en Emma geld in voor het goede doel. Na een bezoek aan het theater komen ze op een briljant idee om het weeshuis in India, dat geen elektriciteit heeft, te helpen. Lukt het ze om genoeg geld in te zamelen?

Genre: kinderfilm

Regisseur: Arne Lindtner Naess

Cast: Tijs Pacanda (Stem), Sterre van den Broek (Stem), Lux Parser (Stem), Lotte Heijs (Stem), Panthero Toney (Stem)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Only The Brave - Drama

Een film die gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van lokale brandweermannen in Arizona. De vastberadenheid van de zogenoemde Granite Mountain Hotshots en hun enorme drang om families, gemeenschappen en het land te beschermen, maken dat ze het beste brandbestrijdingsteam van het land worden. Terwijl de meeste mensen wegvluchten van gevaar, rennen deze mannen er juist op af.

Genre: drama

Regisseur: Joseph Kosinski

Cast: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Andie MacDowell

Kijkwijzer: 12+

De films in bovenstaand overzicht draaien vanaf 31 mei 2018 in de Nederlandse bioscopen.