Zeven keer doen tijdens de Week van het Nederlandse Bier

Bier proeven in de kerk - Den Haag

Tijdens het Nederlands Bierproeffestival verandert de Grote Kerk in Den Haag in een enorm biercafé. Ruim 40 Nederlandse brouwers vertegenwoordigen hun bieren en dat zijn er samen meer dan 250. Niet alleen aan verschillende soorten koude biertjes, maar ook aan eten is gedacht.

Waar: Grote Kerk, Den Haag

Wanneer: 24 mei (18.00 tot 22.00 uur), 25 mei (16.00 tot 22.00 uur), 26 mei (13.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur)

Prijs: 12,50 euro tot 15,00 euro

Meer informatie en tickets

Neem een kijkje in een brouwerij

Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen in een bierbrouwerij, kan tijdens 1, 2 en 3 juni op pad. Tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen openen negentig grote en kleine Nederlandse bierbrouwers de deuren van hun bedrijf. Bezoekers kunnen meedoen aan een zogenoemde brouwdemo. Ze kunnen dan verschillende bieren proeven en de brouwers het hemd van het lijf vragen.

Waar: 90 brouwerijen in Nederland

Wanneer: 1, 2, 3 juni

Meer informatie

Ga op biertour - Amersfoort

Amersfoortse Gidsen organiseren een biertour die gaat over meer dan bier proeven alleen. De tour die door gidsen en studenten wordt gegeven, staat in het teken van het Amersfoortse Abdijbier AKKA. Het bier wordt gebrouwen in Leerhotel Het Klooster. Naast een rondleiding is er uiteraard ook een kleine proeverij.

Waar: Leerhotel Het Klooster

Wanneer: donderdag 31 mei, 18.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie en tickets

Bezoek een speciaalbierfestival

In Rotterdam, Brielle, Helmond en Amstelveen staat speciaalbier in de schijnwerpers. Tijdens de kleinschalige festivals kunnen bijzondere soorten bier geproefd worden. Verwacht geen massale bierfeesten, maar ingetogen festivals die in het teken staan van bijzondere speciaalbieren.

Waar: Kaatsbaan 1, Kont van het Paard (Brielsch Bierfestival), Spaansekade 62, Rotterdam (Bierfestival Oude Haven) Uilenstede 346, Amstelveen (Brews & Bites) Antonianenpad 1, Helmond (Beer, Burgers and Two Smoking Barrels)

Wanneer: 2 juni (Brielsch), 26 mei (Bierfestival Oude Haven), 1 juni (Brews & Bites), 27 mei (Beer, Burgers and Two Smoking Barrels)

Bockbier proeven bij de Dom - Utrecht

Liefhebbers van lentebockbier zitten op 25, 26 en 27 mei goed in Utrecht. Tijdens het Lentebock Festival op het Domplein staan meer dan twintig verschillende lentebockbieren op de tap.

Waar: Domplein

Wanneer: 25 mei (van 17.00 tot 01.00 uur), 26 mei (van 14.00 tot 01.00 uur) en 27 mei (van 14.00 tot 23.00 uur)

Prijs: gratis

Meer informatie

Doe mee aan een bierpubquiz - Groningen, Gouda

Tijdens de meeste pubquizen komen geen of weinig vragen over bier aan bod. Maar de bierpubquizen die onder meer in Groningen en Oosterbeek worden georganiseerd, gaan alleen maar over bier. Kenners kunnen hun kennis testen met, uiteraard, een biertje op tafel.

Waar: Café De Toeter, Groningen en Café De Goudse Eend, Gouda

Wanneer: 27 mei, 15.00 uur (Gouda) 29 mei, 20.00 uur (Groningen)

Opgeven kan bij het café, deelnemen kost 2,50 euro per persoon (Groningen) en 10 euro per team van maximaal 4 personen (Gouda)

Brouwdemonstratie - Houten

Altijd al willen weten hoe bier gebrouwen wordt? Brouwerij Hommeles geeft op 2 juni een demonstratie in Houten. Iedereen die het leuk vindt, kan erbij zijn.

Waar: Cardo 11, Houten

Wanneer: 2 juni

Meer informatie

Genieten van een biertje in de tuin óf op het terras is natuurlijk ook een optie.