Overzicht: Stadsstranden als alternatief voor Nederlandse kust

Blijburg - Amsterdam

In de hoofdstad zijn meerdere stadsstranden te vinden. In IJburg is dat Blijburg. Bezoekers kunnen er neerploffen in het zand, een eigen stoel en parasol meenemen en verkoeling zoeken in het water. Het bijhorende strandpaviljoen serveert koude dranken, lunch of diner en organiseert daarnaast kunstprojecten en livemuziekavonden.

Waar: Pampuslaan 501, Amsterdam

Wanneer: alle dagen van de week vanaf 08.30 uur

Zandfoort aan de Eem - Amersfoort

Wie naar Zandfoort gaat, moet er duidelijk bij zeggen dat hij daar Zandfoort met een f mee bedoelt. Op dit stadsstrand wanen bezoekers zich op een warme dag met een beetje verbeeldingsvermogen aan de Noordzee, met het grote verschil dat ze gewoon in Amersfoort zijn. Op het strand worden ook salsalessen, feesten en markten georganiseerd.

Waar: Eemlaan 100, Amersfoort

Wanneer: woensdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur

Belcrum Beach - Breda

Ook in Breda kan de handdoek uitgeslagen worden in het zand. De strandstoelen en het restaurant op dit strand zijn gebouwd van restmaterialen. Nog een leuk weetje: op de boerderij naast Belcrum Beach worden groenten en kruiden gekweekt die de kok van het strandpaviljoen in de keuken gebruikt. Op zondag 27 mei is er tijdens De Beat op Belcrum Beach een feest in de sfeer van de jaren vijftig, zestig en zeventig, compleet met Amerikaanse bierproeverij, oldtimers en muziek.

Waar: Veilingkade 12-15, Breda

Wanneer: woensdag, donderdag en zondag vanaf 12.00 uuur, op vrijdag en zaterdag vanaf 10.00 uur (openingstijden gelden bij mooi weer).

Dot Groningen

Ook in het noorden van het land kan de strandtas ingepakt worden. Rond Dot in Groningen is een grasveld én een strook strand. Een goed alternatief voor voor de kust, middenin het centrum.

Waar: Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: alle dagen van de week vanaf 11.00 uur

Pllek - Amsterdam

Op een zonnige dag is Pllek een uitstekende plaats om aan het water en met de voeten in het zand te genieten van de zon. De hele zomer door is er nog veel meer te doen dan zonnebaden alleen; yogalessen, livemuziek en buitenbioscoopavonden staan op het programma.

Waar: TT Neveritaweg 59, Amsterdam

Wanneer: alle dagen van de week vanaf 09.30 uur

Soia - Utrecht

Aan het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht-West ligt Strand Oog in Al. Zonaanbidders kunnen er in het zand of op het gras liggen op een 'ligzak', een strandstoel of een zelf meegebrachte handdoek. Bij strandtent Soia zijn koude drankjes te koop.

Waar: Kanaalweg 199, Utrecht

Wanneer: dinsdag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

Stadsstrand Zwolle

Licht zand, palmbomen, cocktails, een beachbar en strandstoelen; niet per se zaken die een logisch bruggetje naar het centrum van Zwolle zijn. Toch zijn ze allemaal midden in de stad te vinden. Het uitzicht op de Zwolse Peperbus vanuit zo'n luie stoel verraadt dat je toch echt niet in Zuid-Frankrijk bent.

Waar: Rodetorenplein 1, Zwolle

Wanneer: alle dagen vanaf 11.00 uur

Oerkap - Haarlem

De stranden van Bloemendaal en Zandvoort liggen zo dicht bij Haarlem dat de zoute zeelucht in de stad bijna te ruiken is. Wie in Haarlem wil blijven, kan ook aan het strand liggen bij stadsstrand de Oerkap, vlak bij station Haarlem Centraal. Op sommige dagen is er ook een theaterprogramma in de bijbehorende theatertuin.

Waar: Harmenjansweg 95, Haarlem

Wanneer: alle dagen van de week vanaf 12.00 uur (op dinsdag om 15.00 uur)

Keys West Beachhouse - Utrecht

Buiten de stadsring, aan de Utrechtse Haarrijnseplas ligt Key West Beachhouse, een 'echte' strandtent aan het water. In tegenstelling tot de stranden die midden in steden liggen, is het strand hier vrij groot. Grote kans dus dat er op een zonnige dag in het weekend genoeg plek is.

Waar: Strandboulevard 222, Utrecht

Wanneer: alle dagen vanaf 09.00 uur (op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur)

Strandzuid - Amsterdam

Vlak bij de Rai ligt Strandzuid, waar op een zomerse dag zelfs een potje beachvolleybal gespeeld kan worden. Gewoon relaxen aan het water met een drankje in de hand kan natuurlijk ook.

Waar: Europaplein 22, Amsterdam

Wanneer: alle dagen vanaf 11.00 uur

Dit overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Schrijven we niet over jouw favoriete stadsstrand? Vul het artikel aan door hieronder te reageren.