Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

A Prayer Before Dawn - actie

Klong Prem is een van de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld. A Player Before Dawn vertelt het waargebeurde verhaal van de Brit Billy Moore, die in dit beruchte 'Bangkok Hilton' terechtkwam. Om te overleven, besluit Moore zich op de Thaise gevechtskunst Muay Thai Boxing te storten.

Genre: actie

Regisseur: Jean-Stéphane Sauvaire

Cast: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai

Kijkwijzer: 16+

Overboard - romantische komedie

De egoïstische miljonair Leonardo huurt alleenstaande moeder Kate in om zijn luxe schip schoon te maken. Als de miljonair op een dag per ongeluk overboord slaat en op het strand aanspoelt, blijkt dat hij aan geheugenverlies lijdt. Kate weet hem ervan te overtuigen dat ze getrouwd zijn en geniet van de nieuwe situatie, maar hoelang blijft haar leugen overeind? Overboard is een remake van de gelijknamige komedie uit 1987.

Genre: romantische komedie

Regisseur: Bob Fisher, Rob Greenberg

Cast: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Swoosie Kurtz

Kijkwijzer: alle leeftijden

Mozart in Love - drama

Omdat hij genoeg heeft van het geneuzel van de elite in Wenen, vertrekt Amadeus Mozart naar Praag in de hoop daar rust te vinden. Het tegenovergestelde gebeurt; door zijn aanwezigheid in Praag volgen dramatische en tragische gebeurtenissen elkaar op. Hij belandt in een web van liefde, lust, geweld en moord; heftige ervaringen die hem inspiratie geven voor het schrijven van zijn muzikale meesterwerk Don Giovanni.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: John Stephenson

Cast: Aneurin Barnard, James Purefoy, Samantha Barks, Morfydd Clark, Dervla Kirwan

Kijkwijzer: 12+

De Fietser - Documentaire

De fiets vormt de rode draad in de documentaire De Fietser. Uit een zwerm fietsers in de grote stad wordt een enkeling gepikt en gevolgd. Van koerier tot bezorger en van een fysiotherapeut tot een slachtoffer in het fietsverkeer. Deze mensen vertellen over de rol die het stalen ros heeft in hun leven. Filmmaker Kees Hin zet kijkers met deze documentaire aan tot nadenken over de cyclus van het leven aan de hand van, precies, de fiets.

Genre: documentaire

Regisseur: Kees Hin

Kijkwijzer: alle leeftijden

11 Friese Fonteinen - Documentaire

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van 2018 en daarom worden er elf door internationale topkunstenaars ontworpen fonteinen gebouwd. De documentaire 11 Friese Fonteinen laat zien hoe de nuchtere, betrokken Friese bevolking reageert op het kunstproject van Anne Tilroe. Lukt het haar om de Friezen enthousiast te maken? Cabaretier en Fries Jan Jaap van de Wal geeft op een grappige manier commentaar op de verloop van het project.