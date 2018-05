Weekend in Utrecht: Lentebockfestival en gratis concert

Gratis klassiek concert - TivoliVredenburg

Elke vrijdagmiddag bestormt aanstormend talent het podium van TivoliVredenburg tijdens het gratis lunchpauzeconcert. Studenten van het conservatorium geven klassieke optredens in steeds een andere vorm. De concerten zijn dus elke week anders.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 25 mei, 12.30 uur

Prijs: gratis (meld je op de dag zelf om 10.00 uur aan via de website)

Meer informatie

By Us - Molen de Ster

Lang niet iedereen weet dat in Molen de Ster, de molen aan de Leidsekade in Lombok, veel optredens georganiseerd worden. Op vrijdag 25 mei is het tijd voor By Us, een 'showcase' voor aanstormend talent. Verwacht zwoele r&b, swingende bandjes en ruige hiphop.

Waar: Molen de Ster

Wanneer: vrijdag 25 mei, aanvang 16.30 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie en tickets

Lentebock Festival - Domplein

Het Lentebock Festival is terug. Dit jaar vindt het bierfeest niet op het Ledig Erf plaats, maar op het Domplein. Van vrijdag tot en met zondag kunnen meer dan twintig verschillende lentebockbieren geproefd worden aan de voet van de Dom.

Waar: Domplein

Wanneer: 25 mei (van 17.00 tot 01.00 uur), 26 mei (van 14.00 tot 01.00 uur) en 27 mei (van 14.00 tot 23.00 uur)

Prijs: gratis

Meer informatie

Snor Voorjaarsfestival - Vechtclub XL

Tijdens het Snor Voorjaarsfestival van de Utrechtse uitgeverij Snor kunnen bezoekers precies doen waar ze zin in hebben. Koffiedrinken, tekenen, muziek luisteren, jongleren, zingen of handlezen bijvoorbeeld.

Waar: Vechtclub XL (Europalaan 2b)

Wanneer: 26 mei van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Open dag Het Utrechts Archief - Alexander Numankade

Op zondag 27 mei kan iedereen die nieuwsgierig is, een kijkje achter de schermen nemen bij Het Utrechts Archief en meekijken tijdens een restauratie van een eeuwenoud stuk, vragen stellen aan vakspecialisten of meelopen tijdens een rondleiding.

Waar: Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199

Wanneer: 27 mei van 12.30 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

On Your Feet! - Beatrix Theater

Voor musical of theater hoef je de stad niet uit. Tot augustus draait de musical On Your Feet! in het Beatrix Theater, waar NU.nl-lezers trouwens met voordeel naar toe kunnen. De swingende musical zit vol met hits van Gloria Estefan.