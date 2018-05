Deze openluchtconcerten worden deze zomer gehouden in Nederland

Spinvis - Slot Zeist

De Nederlandse popliedjes van Spinvis zijn met weinig te vergelijken; Spinvis is gewoon Spinvis. In de tuin van Slot Zeist speelt hij bekende liedjes en nummers van zijn laatste album Trein Vuur Dageraad, dat vorig jaar uitkwam.

Wanneer: 30 augustus

Meer informatie en tickets

Guns N' Roses - Goffertpark, Nijmegen

De rockhelden van Guns N' Roses geven een openluchtconcert in het Goffertpark. De Amerikaanse rockband, die in de jaren tachtig doorbrak, doet tijdens de Not In This Lifetime Tour het Nijmeegse park aan.

Wanneer: 4 juli

Meer informatie en tickets

Birgit Schuurman - Vondelpark, Amsterdam

Na twaalf jaar radiostilte brengt Birgit Schuurman weer een album uit. In het Vondeltheater in het Amsterdamse Vondelpark brengt ze liedjes van haar nieuwe plaat,​ A fool for love, ter gehore. Staplaatsen zijn gratis.

Wie: Birgit Schuurman

Wanneer: 17 juni

Meer informatie en tickets

Tim Knol en Kim Janssen - Slot Zeist

In de tuin van Slot Zeist wordt een tribune gebouwd voor een zomeravondconcertreeks. Singer-songwriters Tim Knol en Kim Janssen treden er samen op.

Wanneer: 28 augustus

Meer informatie en tickets

Alain Clark - Vondelpark, Amsterdam

In het Amsterdamse Vondelpark geeft zanger Alain Clark een intiem buitenconcert. Hij zal nummers van zijn nieuwste plaat, maar ook oude hits spelen met zijn band. Staplaatsen zijn gratis.

Wanneer: 24 juni

Meer informatie en tickets

Jungle by Night - Caprera, Bloemendaal

De bandleden van Jungle by Night hebben de hele wereld over gereisd om hun swingende muziek te laten horen. Ze zijn terug op Nederlandse bodem en geven in Caprera, het openluchttheater van Bloemendaal, een optreden.

Wanneer: 21 September

Meer informatie en tickets

Handsome Poets - Vondelpark, Amsterdam

Ze stonden op Pinkpop, Lowlands en Concert at Sea; aan ervaring dus geen gebrek bij de band Handsome Poets. Deze zomer treden ze op in een kleine buitensetting in het Amsterdamse Vondelpark. Staplaatsen zijn gratis.

Wanneer: 22 juli

Meer informatie en tickets

Ook Eminem geeft een openluchtconcert in het Goffertpark en Jett Rebel, De Dijk en Damien Rice treden op in Caprera in Bloemendaal. Omdat deze concerten reeds uitverkocht zijn, zijn ze - net als andere al uitverkochte concerten - niet meegenomen in dit overzicht.