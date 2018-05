Weekendtips: Een vlooienmarkt, sneakerfestival en Game Of Thrones

Sneakerness – De Kromhouthal

Sneakerness is het schoenenfestival voor mensen die meer schoenen hebben dan ze kunnen tellen. De meest exclusieve en klassieke modellen zijn hier te koop en experts hebben het over de laatste trends in schoenenland.

Waar: De Kromhouthal

Wanneer: 19 mei (12.00 - 18.00 uur) en 20 mei (12.00 - 17.00 uur)

Prijs: 19 mei: 11 euro, 20 mei: 12 euro

Ruigmarkt @ Vurige Tongen – Ruigoord

Ruigmarkt, ook wel hippiemarkt, werkt dit weekend samen met poëziefestival Vurige Tongen en hoopt daarmee een culturele kruisbestuiving te bewerkstelligen. Op het programma staat: muziek, poëzie, theater en nog veel meer.

Waar: Ruigoord

Wanneer: 20 en 21 mei (12.00 tot 23.00 uur)

Prijs: Gratis

Vlooienmarkt – IJ-Hallen

Shoppen, maar de Kalverstraat ondertussen wel gezien? Dit hele weekend is er een vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de NDSM werf. Liefst 750 kramen hebben er hun waren uitgestald: voor ieder wat wils.

Waar: IJ-Hallen

Wanneer: 19 en 20 mei (09.00 - 16.30 uur)

Prijs: 5 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen)

Game Of Thrones Live Concert – Ziggo Dome

Componist Ramin Djawadi speelt met zijn orkest in Ziggo Dome de indrukwekkende muziek uit de wereldberoemde serie Game Of Thrones. Onder begeleiding van een nieuw decor en 'betoverende beelden' uit de HBO-serie waan je je voor even in Westeros.

Waar: Ziggo Dome

Wanneer: 21 mei (deuren open om 18.00 uur)

Prijs: Vanaf 51,70 euro

Kwaku Festival – Vondelpark Openluchttheater

Javaanse, Antilliaanse en Surinaamse lekkernijen en overal dansende mensen: het Kwaku Summer Festival keert dit weekend terug in het Vondelpark met de Downtown-editie. Het evenement geldt als opwarmer voor het grote Kwaku feest dat jaarlijks in Amsterdam Zuidoost plaatsvindt.

Waar: Vondelpark Openluchttheater

Wanneer: 20 mei (Vanaf 14.00 uur)

Prijs: Gratis

World Press Photo Exhibition – De Nieuwe Kerk

Amsterdam is de eerste stop van de World Press Photo tentoonstelling. In de Grote Kerk zijn foto’s te bewonderen die verhalen laten zien die er volgens de onafhankelijke jury van de fotografiewedstrijd toe doen.

Waar: De Nieuwe Kerk

Wanneer: 20 mei

Prijs: 11 euro

The Dude Day: The Big Lebowski – Lab 111

Het is deze week twintig jaar geleden dat The Big Lebowski, één van de populairste, meest geliefde filmklassiekers van de jaren negentig, uitkwam in de bioscopen. Lab 111 viert dat door de film weer op het doek te vertonen. Voor de brakke zondag-mensen is er een brunchspecial om 14.00 uur.

Waar: Lab 111

Wanneer: 19 en 20 mei (14.00 uur)

Prijs: 9,50 (met brunch is 15 euro)

Nationale Finales Rugby – Nationaal Rugby Centrum Amsterdam

'Bloed, zweet en tranen' krijgt een heel andere betekenis op het rugbyveld. Zoek je eens een andere invulling van je zondag, dan is een bezoek aan het Nationaal Rugby Centrum een goed idee. Hilversum en ’t Gooi strijden (letterlijk) om het landskampioenschap bij de heren.

Waar: Nationaal Rugby Centrum Amsterdam

Wanneer: 20 mei (15.00 en 17.00 uur)

Prijs: 5 euro