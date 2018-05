24 uur in Rotterdam: Inspiratie voor een dagje weg

09.00 uur

Ontbijten aan de Nieuwe Binnenweg

Het centrum van Rotterdam is compact en lopend goed te verkennen. Een mooi beginpunt is de Nieuwe Binnenweg, die op ongeveer tien minuten lopen van station Rotterdam Centraal ligt. Lilith is een leuke suggestie voor een ontbijtje, een kop koffie drinken kan bij Jordy's Bakery en bij Buiten staan verse sappen op het menu die buiten in de verrassend groene tuin gedronken kunnen worden.

Nieuwe Binnenweg 100 (Buiten), 125 H (Lilith), 97 A (Jordy's Bakery)

Na een ontbijt aan de Nieuwe Binnenweg, is het een aanrader om een kijkje te nemen bij de bijzondere winkels in die straat, zoals bijvoorbeeld Plek en Sister Moon.

Nieuwe Binnenweg 89 B (Sister Moon), 178 (Plek)

10.30 uur

Cultuuruur bij Museum Booijmans van Beuningen

Wie weer richting het centrum koerst, loopt eerst praktisch tegen de beroemde Rotterdamse kabouter aan, slaat rechtsaf en komt dan terecht in het Museumpark. Bij zowel Museum Booijmans van Beuningen als Kunsthal Rotterdam kunnen bezoekers cultuur snuiven tijdens interessante, tijdelijke tentoonstellingen.

Kunsthal Rotterdam, tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur (tot 1 juli), Museum Booijmans van Beuningen, tentoonstelling Gelatin: Vorm - Fellows - Attitude (van 19 mei tot 12 augustus)

13.00 uur

Lunchen in de Markthal

Een groot contrast bieden het Museumpark en de beroemde Witte de Withstraat, die dicht bij elkaar liggen. 's Avonds een populaire plek om te eten en te dansen, maar ook overdag is de straat een bezoek waard. Tussen horecazaken zitten winkels van creatieve ondernemers verstopt, van vintagezaak tot woonwinkel.

Blijf niet te lang in de levendige Witte de With hangen en wandel naar de Markthal in het hart van Rotterdam voor een lunch. In de enorme glazen, hypermoderne hal bieden kraampjes en restaurants eten en drinken aan. Afhalen, snel iets uit de vuist eten of aan tafel lunchen; het kan allemaal.

Markthal, Dominee Jan Scharpstraat 298

15.00 uur

Naar Hofbogen in Noord

Het klinkt misschien ver, maar dat is het niet. In Rotterdam-Noord, maar nog steeds heel dicht bij Rotterdam Centraal Station, ligt voormalig Station Hofplein. In de 'bogen' onder de oude spoorbrug hebben ondernemers bedrijfjes gestart. Van restaurant tot koffiebar, platenzaak en kledingwinkel. Deze creatieve buurt is een uitstekende plek om te dwalen. Zo vind je er een bar in een container, een jazzclub en een veganrestaurant in een oude treinwagon.

Tuin op het dak

Gloednieuw is 'de tuin' op het dak van de Hofbogen. Het voormalige perron is nog intact en wordt omringd door gras met grazende kunstschapen. Uitstekende spot voor een meegebrachte lunch of snack, met uitzicht over Rotterdam.

17.30 uur

Borrel in de biertuin

Een populaire borrelplek die praktisch naast het Centraal Station ligt is Biergarten, waar Rotterdam zo rauw voelt als het is. Het terrein is industrieel en groot, met veel graffitikunstwerken op gebouwen. Aan het eind van de middag stroomt deze biertuin vol met Rotterdammers die de avond of het weekend vieren.

Schiestraat 18

19.30 uur

Dineren in de Witte de With

Voor het avondprogramma zijn er bijna te veel keuzes. In De Hofbogen kan dat wat luxer, uitgebreid eten kan bijvoorbeeld bij restaurant De Jong of BIRD. Een andere optie is eten aan, of in de buurt van de beroemde Witte de Withstraat. Vooral wie doorloopt naar het einde van de straat, zal merken dat het daar minder druk en minstens zo gezellig is. Aan de Schiedamsevest zitten bijvoorbeeld veel betaalbare restaurants, zoals Roes en Lola, op een rij.

23.00 uur

Doorhalen in Rotterdam

Voor diegene die na het eten nog geen genoeg kunnen krijgen van de havenstad, liggen er ontzettend veel kroegen en buitenbars binnen handbereik. Voor livemuziek van steengoede, beginnende bands is er Rotown aan de Nieuwe Binnenweg. Dansen kan bij Annabel naast de Biergarten, bij jazz en soul-club BIRD of bij The Suicide Club.

Nieuwe Binnenweg 19 (Rotown), Schiestraat 20 (Annabel), Raampoortstraat 24-28 (BIRD), Stationsplein 4 (The Suicide Club)

Bovenstaande tips zijn een suggestie voor een dagbesteding in Rotterdam. Heb jij aanvullingen? Reageer onder dit artikel door je persoonlijke tips te delen.