Weekendtips: gratis festivals, skatetour en strandfeest

Strandfeest - SOIA

Stadsstrandtent Soia is al een tijdje open. Op zondag 20 mei is het tijd voor de eerste editie van In het Zand van 2018. Tijdens het strandfeest, dat om 16.00 uur begint, sluit je het weekend feestend af met de voeten in het zand. Pablo Discobar Soundsystem, Mauro Morenco & Upon 7 Woods staan achter de draaitafels.

Waar: Strand Oog in Al, Utrecht (SOIA)

Wanneer: 20 mei vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Let op! Het feest gaat alleen door als het weer goed is

Jazz festival - Janskerkhof

Tijdens het gratis Jazz festival op het Janskerkhof spelen jazzartiesten hun swingende nummers in de openlucht. Er is niet alleen aan muziek, maar ook aan drankjes en hapjes gedacht.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 20 mei, 12.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Foodtruckfestival Trek - Griftpark

Het Utrechtse Griftpark verandert tijdens Trek in een openlucht restaurant. Foodtrucks komen vanuit alle hoeken van het land om hun gerechten en dranken te verkopen. Naast eten is er ook livemuziek en theater.

Waar: Griftpark

Wanneer: 17 tot en met 21 mei

Prijs: gratis

Meer informatie

Skate parade

Het skate-seizoen is weer geopend in Utrecht. Iedere vrijdagavond skate een stoet achter een dj-wagen door Utrecht en omgeving. De weg wordt afgezet, waardoor skaters kunnen rijden over wegen die normaal voor auto’s zijn. De route is ongeveer twintig kilometer.

Waar: start bij Lucasbolwerk

Wanneer: 18 mei, 20.00 uur

Prijs: gratis (het huren van skakes kan en kost 11 euro)

Meer informatie

Kermis Familiefestival De Klop

Tijdens de tweede editie van Kermis De Klop verandert Fort aan de Klop in een oude dorpskermis. Kinderen kunnen er workshops volgen, hutten bouwen of in de ouderwetse zweefmolen. Ook zijn er foodtrucks en spelen artiesten live-muziek.