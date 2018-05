Gratis festivals en meer tips voor het Pinksterweekend

Cuisine Machine - Vlissingen

Eetkramen en foodtrucks verzamelen zich in en rond de Vlissingse Machinefabriek tijdens Cuisine Machine, een gratis toegankelijk feest. Naast heel veel eten en drinken, is er muziek en een zweefmolen.

Wanneer: 18 tot en met 21 mei

Waar: Vlissingse Machinefabriek

Prijs: gratis

Meer informatie

Ribs 'n Blues - Raalte

Raalte is tijdens het Pinksterweekend de place to be voor liefhebbers van bluesmuziek. Op Tweede Pinksterdag staan er optredens van Douwe Bob en Tim Knol op het programma.

Wanneer: 19 tot en met 21 mei

Waar: Domineeskamp, Raalte

Prijs: gratis (behalve zaterdagavond)

Meer informatie

Kannen & Kruiken - Zwolle

Festival Kannen & Kruiken staat in het teken van drinken. Bezoekers kunnen er ontelbaar veel verschillende soorten bier en wijn drinken, die door bierbrouwers en vinologen geselecteerd zijn.

Wanneer: 18 tot en met 21 mei

Waar: Park de Wezenlanden, Zwolle

Prijs: gratis

Meer informatie

Trek - Utrecht

Tijdens het Pinksterweekend rijden de foodtrucks van foodfestival Trek naar het Griftpark in Utrecht, waar verschillende gerechten geproefd kunnen worden. Ook is er livemuziek en theater.

Wanneer: van 17 tot en met 21 mei

Waar: Griftpark, Utrecht

Prijs: gratis

Meer informatie

FC Amersfoort Thuis Festival - Amersfoort

Artiesten als Rondé en Miss Montreal treden tijdens FC Amersfoort Thuis Festival op in de binnenstad van Amersfoort. Zo'n optreden bijwonen kost helemaal niets.

Wanneer: zondag 20 mei

Waar: Eemplein, Amersfoort

Prijs: gratis

Meer informatie

Fietselfstedentocht - Friesland

De inschrijving van de tocht is al gesloten, maar aanmoedigen kan nog wel. Bij de Fietselfstedentocht, die plaatsvindt op Tweede Pinksterdag, bepaalt het weer niet of de rit doorgaat. Duizenden fietsfanaten leggen 250 kilometer af op twee wielen.

Wanneer: 21 mei (fietsers starten tussen 05.00 en 08.00 uur)

Waar: start in Bolsward

Meer informatie

Jazz in Duketown - Den Bosch

Swingen kan tijdens het Pinksterweekend in Den Boch. Op het gratis muziekfestival Jazz in Duketown treden muzikanten uit binnen- en buitenland op in het stadscentrum van Den Bosch.

Wanneer: 18 tot en met 21 mei

Waar: centrum Den Bosch

Prijs: gratis

Meer informatie

Libelle Zomerweek - Almere

Op Tweede Pinksterdag start de Libelle Zomerweek in Almere, waar bezoekers kunnen shoppen, eten en luisteren naar optredens van onder anderen Diggy Dex en Lois Lane.

Wanneer: van 21 mei tot en met 27 mei

Waar: Almeerderstrand

Prijs: vanaf 15,95 euro

Meer informatie

Lepeltje Lepeltje - Amersfoort

Wie van eten houdt, wordt op zijn wenken bediend tijdens het Pinksterweekend. Ook in het Amersfoortse Burgemeester Brouwerplantsoen serveren de eigenaren van foodtrucks verschillende gerechten tijdens foodfestival Lepeltje Lepeltje.