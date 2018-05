Documentaire over Facebook en meer films die vanaf nu in de bioscoop draaien

Deadpool 2 - actie

In Deadpool twee is Marvels grove huurling terug. Als hij geconfronteerd wordt met een moordlustige 'supersoldaat', merkt hij dat held zijn niet altijd zo makkelijk is. Terwijl hij aan het denken wordt gezet over vriendschap en familie, geeft hij iedereen er genadeloos van langs.

Deadpool 2 Genre: actie, avontuur

Regisseur: David Leitch

Cast: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz

Kijkwijzer: 16+

Oh Lucy! - komedie

De Japanse Setsuko vindt haar leven maar saai, tot haar nicht haar overhaalt Engelse les te nemen. Leraar John (Josh Hartnett) leert haar niet alleen de taal, maar ook de westerse cultuur. Setsuko valt als een blok voor de Amerikaanse docent. Als hij van de ene op de andere dag verdwijnt, besluit ze hem met haar zus te gaan zoeken. Ze belanden in Californië, in een totaal onbekende wereld..

Oh Lucy! Genre: komedie, drama

Regisseur: Atsuko Hirayanagi

Cast: Shinobu Terajima, Josh Hartnett

Kijkwijzer: 12+

Josie - drama

Het leven van Hank verandert als de opvallende, intimiderende studente Josie tegenover hem komt wonen. Al snel praten de inwoners van de kleine zuidelijke stad over niets anders dan Josie en haar dubieuze relatie met Hank. Hij is niet de enige die oog heeft voor Josie, de aandacht die ze van de jonge punker Marcus krijgt bevalt Hank niet. En dan loopt de spanning tussen de drie hoog op...

Josie Genre: drama

Regisseur: Eric England

Cast: Sophie Turner, Daeg Faerch, Dylan McDermott

Kijkwijzer: 16+

The Cleaners - documentaire

Als twee jonge Duitse filmmakers het voor elkaar krijgen toegang tot een van de betere bewaakte geheimen van Facebook te krijgen, begint de documentaire die laat zien hoe de 'achterkant' van sociale media werkt. De kijker ziet hoe vanuit een anoniem kantoor in de Filipijnen wordt bepaald wat wel en wat niet op Facebook mag, wat de impact van die beslissingen voor landen over de hele wereld is, hoe het algoritme werkt en wat voor enorme negatieve gevolgen dat heeft, maar ook dat de oplossingen daarvoor nog niet zo makkelijk bedacht zijn.

The Cleaners Genre: documentaire

Regisseur: Hans Block, Moritz Riesewieck

Kijkwijzer: 16+

Under The Tree - komedie

Atli wordt door zijn vrouw Agnes het huis uit gezet. Ze verbiedt hem om hun dochter Asa nog te zien. Hij besluit weer bij zijn ouders te gaan wonen, die op hun beurt verwikkeld zijn in een burenruzie over een boom. Als Atli alles op alles zet om zijn dochter weer te kunnen zien, loopt de burenruzie steeds meer uit de hand. Huisdieren verdwijnen, camera's worden opgehangen, en wat is de buurman van plan met die kettingzaag?