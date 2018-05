24 uur in Den Bosch: Inspiratie voor een dagje weg

9.00 uur

Ontbijten bij het station

Een perfect beginpunt voor een dag in Den Bosch is Coffeelab. In de lichte zaak die vlak bij het station ligt, staan uitgebreide en simpele ontbijtjes op het menu. Er zijn tafels voor twee en grote tafels die gedeeld kunnen worden. De ontbijtzaak bevindt zich naast het station, wat heel handig is voor wie met de trein komt.

Een andere aanrader voor het ontbijt is Crème Coffee & Pastry in het centrum. Als je na het ontbijt nog ruimte hebt voor een Bossche bol, dé delicatesse uit Den Bosch, loop dan door naar de beroemde bakker Jan de Groot.

Stationsweg 35 (Coffeelab), Snellestraat 47 (Crème Coffee & Pastry), Stationsweg 24 (Jan Groot)

10.00 uur

Van de Kruisstraat naar de Snellestraat...

Het centrum van Den Bosch is compact en heel goed te voet te verkennen. Begin in de korte Kruisstraat, waar lokale ondernemers verrassende zaakjes hebben. Drab Coffee is bijvoorbeeld een gezellige plek voor een korte stop. De straat loopt door in de Snellestraat, die absoluut een aanrader is voor shopliefhebbers. Boetieks, woon- en cadeauwinkels worden afgewisseld door populaire horecazaken zoals DIT en NomNom.

...naar de Vughterstraat

Na de eerste shoproute langs kleine winkels in mooie, oude panden is de Vughterstraat een bezoek waard. Vooral in het begin vind je winkels van creatieve ondernemers zoals Daily Poetry en Oerwoud. Bij Oerwoud stap je bijna letterlijk de jungle binnen. De zaak lijkt op het eerste oog misschien een plantenwinkel, maar is meer dan dat. Achter in de groene winkel zit een bar waar verse sappen en gezonde lunches worden bereid.

Vughterstraat 84 (Oerwoud) en 72 (Daily Poetry)

12.30 uur

Oud versus nieuw: de brug over

Wie de Vughterstraat volgt en als het ware het centrum uitloopt, zal misschien denken de verkeerde kant op te lopen. Maar dat is niet het geval. Helemaal aan het eind van de straat zit de nieuwe tent Buurt, die net wat minder druk is dan de lunchzaken in de Snellestraat. De grootste verrassing komt later, als je de Paleisbrug over het spoor op loopt.

De brug verbindt het oude stadscentrum met het nieuwe, moderne deel van Den Bosch. De begroeide brug is een attractie op zich. Vlak na de brug kun je lunchen bij een van de horecatenten of net als veel anderen een mooi plekje aan het water zoeken en een zelf meegebracht broodje eten.

14.00 uur

Cultuuruur in het Stedelijk Museum

Het is ongeveer een kwartier lopen van de Paleisbrug naar het Museumkwartier in het hart van de oude binnenstad. In het Stedelijk Museum is de tijdelijke tentoonstelling California: Designing Freedom een aanrader om te bezoeken. Je vindt er heel veel objecten die het verhaal van uitvindingen uit California vertellen.

California: Designing Freedom (tot en met 17 juni), Stedelijk Museum, De Mortel 4, entree: 7 euro

​15.30 uur

Benen strekken in Bossche Broek

Aan de rand van de binnenstad en op amper vijf minuten lopen van het Museumkwartier ligt natuurgebied Het Bossche Broek. Op een mooie dag een perfecte plek om een stuk te wandelen of te fietsen. Vanuit hier is het uitzicht op de beroemde Sint-Janskathedraal heel mooi. Ook zijn er genoeg bankjes om een Bossche bol to go op te eten.

17.30 uur

Borrel in het centrum

Een populaire plek voor een borrel in het centrum is de omgeving van de Kruisstraat. In het weekend en op zonnige dagen is het er aan het eind van de dag altijd gezellig druk. Café Reinders is een klassieker voor een glas bier of wijn met een borrelhap.

Kruisstraat 29 C (Café Reinders)

19.00 uur

Avond in het Berlijn van Den Bosch

Na het historische centrum en het nieuwe, moderne Den Bosch aan de andere kant van de Paleisbrug, is de Tramkade totaal iets anders. Op het rauwe, industriële gebied dat op ongeveer een kwartier lopen van het station ligt, zijn oude fabrieken omgetoverd tot creatieve zaken. Voor een diner in het weekend is Werkwarenhuis, net iets verderop een geschikte plek. Eten in restaurant Van Aken, dat in de enorme loods zit, is een beleving. Tip: reserveer een tafel als je van een plek verzekerd wil zijn.

Tramkade 22 (Werkwarenhuis)

21.00 uur

Naar de film bij Verkade

Blijf in het rauwe deel van Den Bosch en ga naar de film in de voormalige Verkadefabriek of naar een feestje in de Kaaihallen of het Werkwarenhuis.

Boschdijkstraat 45 (Verkadefabriek)

0.00 uur

Blijven slapen of naar huis

Slapen kan op veel plekken in Den Bosch. Een bijzonder hotel is Little Duke, dat twee locaties heeft. Ook bed and breakfast De Bossche Beul is een optie.