UITgezocht: Wat is de beste plek in de achtbaan?

Alle zitplaatsen van een trein op de achtbaan hebben de hele rit dezelfde snelheid. Een woordvoerder van Vekoma, een Nederlandse achtbanenfabrikant, ontkracht meteen dat er een plek bestaat waarop je het snelst gaat. "Het kan niet zo zijn dat je op een bepaalde plek in de achtbaantrein sneller gaat dan op een andere plek."

Snelste plek

De woordvoerder legt uit dat de achterste bakjes van de wagon de voorste zouden inhalen als je achterin sneller zou gaan. "Het idee dat je achterin sneller gaat, is puur een gevoel. Dat komt doordat je bovenaan een achtbaanheuvel over de top wordt getrokken." Het gevoel van die snelheid wordt veroorzaakt door G-krachten.

G-krachten en airtime

Achtbaankenner Scott Bravenboer van Walibi Holland vult aan dat het inderdaad een gevoel is, maar dat het wel degelijk uitmaakt op welke plek je zit en dat het in elke achtbaan anders is. Als je een heuvel op gaat, trekt de voorste kar de rest mee. "Als het zwaartepunt over de top is, komt de trein op snelheid."

Als je achterin zit, ben je op dat moment op het hoogste punt. "Je gaat niet sneller, maar de G-krachten en airtime, het moment dat je uit de stoel wordt gezwiept, zijn het heftigst als je achterin zit." Daarom lijk je achterin harder te gaan. Volgens Bravenboer maakt het niet uit waar je zit, ga je op alle plekken even hard en voel je zelfs op alle plekken de G-krachten en airtime. "Alleen het moment waarop je het voelt en de intensiteit verschillen."

Waaghalzen zitten voorin

In sommige achtbanen wordt dus de indruk gewekt dat je achterin sneller gaat. Dat is vooral zo bij achtbanen die flink de hoogte in gaan. Die 'snelle' plek achterin is niet de populairste plek in de achtbaan. "De meeste mensen willen helemaal voorin zitten," zegt Bravenboer. Tegenwoordig zijn er zelfs aparte wachtrijen voor.

Coen Bertens van de Efteling is het daarmee eens. Al denkt hij dat er voor iedere plek in de achtbaan een liefhebber is. "Families en kinderen zitten graag in het veilige midden, waaghalzen gaan voorin zitten en snelheidsfanaten zitten achterin." Volgens hem is het eerste karretje gewild, omdat je dan écht de diepte in kijkt.

Snelste niet altijd spannendste

Ook Bertens beaamt dat het allemaal met voorkeur van de bezoeker en het type achtbaan te maken heeft. "De snelste baan is lang niet altijd de spannendste, veel mensen vinden een rit in een houten achtbaan veel wilder. Terwijl dat vaak niet de snelste banen zijn." Het verklaart dat de lengte van de trein bepaalt hoe snel een baan is. "Hoe korter zo'n trein is, hoe meer vaart hij maakt."

Orginaliteit boven snelheid

Bravenboer vult aan dat hoogte en snelheid tegenwoordig geen trends meer zijn in achtbaanland. "Het gaat vooral om originaliteit, lanceringen, gekke opstellingen van treinen en ander gebruik van materialen." De Steel Vengeance in Cedar Point (Ohio, Verenigde Staten) is zo'n hybrideachtbaan die een constructie van hout en staal heeft.

"Er lijkt geen rust in te zitten, airtime na airtime, het gáát maar door!" Volgend jaar wordt zo'n soort achtbaan geopend in Walibi Holland.

De populariteit van achtbanen heeft volgens Bertens trouwens niets te maken met of ze nieuw of oud zijn. "De Python komt uit 1981 en is nog steeds, of alweer, een gewilde attractie." De achtbaan in de Efteling werd begin dit jaar heropend na een vernieuwing van de baan.