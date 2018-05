Rennen in de dierentuin of naar de Japanse tuin: Uittips voor Moederdag

Naar de film

Omdat bijna iedereen een filmbezoek wel kan waarderen: neem je moeder mee naar de bioscoop. Een gloednieuwe film, of de klassieker Mamma Mia!, die tijdens Moederdag in een 'sing-alongversie' wordt vertoond in veel Nederlandse zalen.

Waar: Nederlandse bioscopen

Wanneer:zondag 13 mei, zie agenda's bioscopen

Shoppen in Utrecht

Tijdens de Swan Market bieden creatieve ondernemers hun spullen aan. Van linnen tassen tot geïllustreerde kaarten en posters, en van sieraden tot kleding en kunst. De moederdageditie van de markt vindt plaats in de Utrechtse Werkspoorkathedraal.

Waar: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41 Utrecht

Wanneer: zondag 13 mei, van 11.00 tot 17.00 uur van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro (parkeren is gratis)

Film- en foodfestival in één

Tijdens het City Food & Film Festival in Den Bosch draait het om films en eten. Zo wordt vóór het draaien van de film Burnt een filmontbijt geserveerd en bakt Heel Holland Bakt-winnaar Hans Spitsbaard een taart tijdens de film Frisse Liefde, die over een Italiaanse banketbakker gaat. Na afloop kan de taart geproefd worden.

Waar: Verkadefabriek, Den Bosch

Wanneer: 13 mei, vanaf 11.00 uur

Prijs: 10 euro (filmkaartje)

Openluchtrestaurant in Amsterdam en Rotterdam

Op Moederdag veranderen het Amsterdamse Westergasterrein en het Vroesenpark in Rotterdam in enorme openluchtrestaurants. Tijdens Rollende Keukens en Trek eet je bij foodtrucks die vrijwel allemaal iets anders verkopen: van een puntzak friet tot Aziatische gerechten, vegetarische kroketten en pokebowls.

Waar: Westergasterrein, Amsterdam (Rollende Keukens), Vroesenpark, Rotterdam (Trek)

Wanneer: 13 mei, van 13.00 tot 23.00 uur (Rollende Keukens), van 14.00 tot 21.30 uur (Trek)

Prijs: gratis

Moederdagrun in de dierentuin

Hardlopen in de dierentuin kan op Moederdag in DierenPark Amersfoort. Nog vóór de officiële openingstijd kunnen de deelnemende moeders en hun kinderen een rondje langs de dierenverblijven rennen. Vaders, vrienden en kinderen die niet mee rennen, krijgen de mogelijkheid de sportievelingen bij de finish onthalen.

Waar: DierenPark Amersfoort

Wanneer: 13 mei, start 07.30 uur

Prijs: 10 euro per persoon (prijs voor rennede moeders, kinderen en 'supporters', ticket geeft ook toegang tot het park voor de rest van de dag)

Japanse tuin Den Haag

De Japanse Tuin van landgoed Clingendael in Den Haag is een bijzondere om meerdere redenen. De tuin is maar een paar weken per jaar open voor bezoekers, omdat de zeldzame bomen en planten die er groeien heel kwetsbaar zijn. Op Moederdag is de officiële opening van dit jaar.

Waar: Landgoed Clingendael, Clingendael 6 Den Haag

Wanneer: zondag 13 mei, van 09.00 tot 20.00 uur

Extra informatie: buggy’s en elektrische voertuigen zijn niet toegestaan, rolstoelen wel (op een aangepaste route)

Prijs: gratis

Breda Jazz

De laatste dag van Breda Jazz vindt plaats op Moederdag. Internationale en nationale jazzmuzikanten treden op tijdens het festival. De gratis buitenoptredens op het festival zijn een tip voor muzikale moeders.