Thriller met Al Pacino en meer films die vanaf nu in de bioscoop draaien

Hangman - thriller

Een gestoorde seriemoordenaar speelt een afschuwelijke vorm van galgje waarin hij elke 24 uur een slachtoffer ophangt en een letter op de rug of borst snijdt. Detective Ray Archer (Al Pacino) en profiler Will Ruiney (Karl Urban) hebben de missie om de moordenaar zo snel mogelijk te stoppen. Crimejournalist Christi Davies (Brittany Snow) schrijft over de misdaden en volgt de detectives op de voet tijdens hun onderzoek.

Hangman Genre: crime, thriller

Regisseur: Johnny Martin

Cast: Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban

Kijkwijzer: 16+

Homecoming (1945) - oorlogsdrama

Als een joodse vader en zijn zoon na de Tweede Wereldoorlog arriveren in een Hongaars dorp waar joodse mensen zijn afgevoerd, maakt dat veel los bij de bevolking. Terwijl de dorpsbewoners zich voorbereiden op een huwelijk, maken ze zich zorgen over de komst van vader en zoon. Want wat komen de twee doen? Zijn ze familie van de gedeporteerde dorpsgenoten? Door angst en schuldgevoel raken de dorpsbewoners in paniek.

Homecoming (1945) Genre: drama

Regisseur: Ferenc Török

Cast: Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel

Kijkwijzer: alle leeftijden

Isle of dogs - animatiefilm

De noodtoestand wordt uitgeroepen in Megasaki City. Alle huisdieren worden verbannen naar Trash Island, een enorme afvalstortplaats. Atari, het twaalfjarige pleegkind van de corrupte burgemeester, besluit in zijn eentje de rivier over te steken om zijn waakhond Spots te zoeken. Op het eiland aangekomen, start hij samen met een groep nieuwe 'vrienden' een reis die bepalend is voor het lot van mens en hond.

Isle of Dogs Genre: animatie

Regisseur: Wes Anderson

Cast: Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Frances McDormand, Bill Murray (stemmen)

Kijkwijzer: 6+

Bad Samaritan - thriller

Fotograaf Sean runt samen met een vriend een parkeerservice. Als zakenman Cale zijn dure auto bij hem aflevert, besluit Sean de huissleutel te gebruiken die hij bij de auto krijgt. Als hij een kijkje in het huis neemt, wacht een onaangename verrassing; hij ontdekt een vastgeketend meisje in een weerzinwekkende moordkamer. Vanaf dat moment wordt Sean op de hielen gezeten door de moordlustige Cale en verandert zijn leven in een gevaarlijk kat-en-muisspel.

Bad Samaritan Genre: thriller

Regisseur: Dean Devlin

Cast: David Tennant, Kerry Condon, Robert Sheehan, Jacqueline Byers

Kijkwijzer: 16+

Possessed - documentaire

Als de jonge hoofdpersoon Olivia geconfronteerd wordt met de erfenis van het communisme in het voormalige Joegoslavië, maakt dat haar melancholiek. Ingestorte gebouwen, verlaten vliegvelden en achtergelaten boeken confronteren haar met de geschiedenis, brengen emoties naar boven en zetten haar aan het denken over de toekomst. Deze documentaire gaat over de effecten van de smartphone op ons zelfbeeld en de maatschappij.

Possessed Genre: documentaire

Regisseur: Metahaven, Rob Schröder

Cast: Olivia Lonsdale, Alex Williams, Nick Srnicek

Kijkwijzer: 6+

Tully - drama

Normaal gesproken heeft Marlo (Charlize Theron) haar leven onder controle, maar als haar derde kind geboren wordt, lijkt ze de grip kwijt te raken en is alles te veel. Haar rijke broer stelt voor een een nanny te betalen en dat lijkt de oplossing voor haar slaapprobleem. Als Marlo langzaam opkrabbelt, ontstaat er een bijzondere band tussen haar en hulp Tully. Ze lijken meer met elkaar gemeen te hebben dan Marlo in eerste instantie dacht.

Tully Genre: komedie, drama

Regisseur: Jason Reitman

Cast: Charlize Theron, Mackenzie Davis

Kijkwijzer: 12+

Marjorie Prime - drama

Een leergierig hologram moet de 86-jarige Marjorie gezelschap geven. De zogenaamde 'prime' is een jongere versie van haar overleden man Walter. Hij haalt herinneringen op om het haperende geheugen van Marjorie te trainen. Minpunt: hij kent alleen herinneringen die aan hem verteld zijn. Die verhalen zijn dus makkelijk te manipuleren. Door Marjorie zelf, of door bijvoorbeeld haar schoonzoon Jon.