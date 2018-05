Festivals in mei die het bezoeken waard zijn

5 mei

Gratis festivals in heel Nederland

Op 5 mei worden er meer dan twintig gratis festivals georganiseerd in Nederland. Van Leeuwarden tot Heerlen, van Assen tot Vlissingen; in praktisch elke stad wordt een feestje gevierd in het kader van Bevrijdingsdag.

10-14 mei

Breda Jazz

Al jaren wordt het Breda Jazz Festival georganiseerd tijdens het lange hemelvaartweekend. Op tientallen podia in de binnenstad treden jazzmuzikanten uit binnen- en buitenland op. Veel van die concerten worden buiten gegeven en al die optredens zijn gratis bij te wonen. Voor de 'binnenconcerten' moet een ticket gekocht worden.

Breda Jazz Wanneer: 10 tot 14 mei

Waar: Centrum Breda

TREK, Rotterdam

Foodfestival Trek kende ooit zijn eerste editie in Utrecht. Tegenwoordig vindt het festival plaats in liefst negen steden. Tijdens het hemelvaartweekend reizen de foodtrucks naar Rotterdam. Naast veel verschillende eettentjes, is er ook muziek en theater op het gratis festival. In mei komt Trek ook naar Utrecht (17-22 mei) en Maastricht (24-28 mei).

TREK Rotterdam Wanneer: 10 tot 14 mei

Waar: Vroesenpark, Rotterdam

Rollende Keukens, Amsterdam

Niet alleen in Rotterdam kan gegeten worden bij originele foodtrucks. Tijdens het hemelvaartweekend is de Amsterdamse Westergasfabriek een openluchtrestaurant tijdens Rollende Keukens.

Rollende Keukens Wanneer: 9 tot 14 mei

Waar: Westergasfabriek, Amsterdam

18 mei

Aangeschoten Wild, Delft

Aangeschoten Wild in Delft is een mix van veel; cabaret, dans, dj's en bands staan op het programma. In en rond een oude lijmfabriek kunnen bezoekers kijken naar optredens van voornamelijke jong talent.

Aangeschoten Wild Wanneer: 18 mei

Waar: Lijm & Cultuur, Delft

20 mei

FC Amersfoort Thuis Festival

De naam doet misschien anders vermoeden, maar FC Amersfoort Thuis Festival heeft niets met voetbal te maken. Tijdens het festival in Amersfoort treden onder anderen Rondé en Miss Montreal op. Het muzikale feest is gratis te bezoeken.

FC Amersfoort Thuis Festival Waar: Eemplein, Amersfoort

Wanneer: 20 mei

21 mei

Ribs & Blues, Raalte

Het Overijsselse Raalte is allesbehalve een grote stad. Toch weet de organisatie van een van de festivals die er jaarlijks georganiseerd wordt keer op keer weer grote namen te strikken. Op de slotdag van festival Ribs & Blues, dat in het centrum van het dorp, beklimmen Douwe Bob en Tim Knol het podium. De toegang is gratis.

Ribs Blues Raalte Waar: Domineeskamp, Raalte

Wanneer: 19 - 22 mei

26 mei

Dauwpop, Hellendoorn

Kensington, Triggerfinger, My Baby, Jett Rebel, Johan en Lil' Kleine; zomaar een greep uit het programma van Dauwpop. Het popfestival in het oosten van het land is nog niet uitverkocht.