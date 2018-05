24 uur in Utrecht: Inspiratie voor een vrije dag

Utrecht is de vierde grootste stad van Nederland - Er wonen een kleine 345.000 mensen - De Dom is met 112 meter het hoogste gebouw in de binnenstad én de hoogste kerktoren van Nederland - Mensen uit Utrecht noemen zichzelf Utrechters en geen Utrechtenaren

09.00 uur

Ontbijten aan de Oudegracht

Ontbijtzaakjes of plekken waar 'alldaybreakfast' op de kaart staat, lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. In het centrum van Utrecht is keus uit meerdere goede adressen voor een uitgebreid ontbijt. Talud 9 aan de Oudegracht bijvoorbeeld, waar naast ontbijt goede koffie geserveerd wordt. Voor wie liever van een uitgebreide menukaart kiest, is 30ml aan het Vredenburg een optie.

Donkere Gaard 9 (Talud 9), Vredenburg 23 (30ML)

10.00 uur

Van de Zadelstraat naar de Twijnstraat

Winkelen in Utrecht is om meerdere redenen een aanrader. Er zijn ontzettend veel bijzondere winkels van creatieve, lokale ondernemers te vinden. Die zaken zijn verspreid over het oude stadscentrum. Wie via de Zadelstraat langs de Oudegracht naar de Twijnstraat loopt, volgt een mooie winkelroute; een wandeling die zelfs als je niet één winkel binnenstapt een mooie route oplevert.

12.00 uur

Wandelen door het New York van Utrecht

Vorig jaar, in 2017, werd het Oosterspoorbaanpark geopend. Het park is een van de vele parken die Utrecht telt. Wat het park dat net buiten het centrum zo bijzonder maakt, is dat het langs een oude spoorbaan is gebouwd, net als High Line Park in New York. Vanaf hier wandel je zo de groene omgeving van Utrecht in.

13.30 uur

Bring your own lunch bij de Pandhof

Als het droog is, is het bijna zonde om tijdens de lunch binnen te zitten. Utrecht is bezaaid met buitenplekken waar zelfs de lunchrooms met een perfect gekozen interieur een puntje aan kunnen zuigen. Koop een broodje Mario (een typisch Utrechts belegde Italiaanse bol) aan de gracht of koop ergens anders een lunch to go. De Pandhof, een kloostertuin bij de Dom, is misschien wel de allermooiste plek, maar ook op de trappen voor TivoliVredenburg en de kade bij de Weerdsluis zijn toplocaties voor een buitenlunch.

14.30 uur

Gratis tentoonstelling Utrecht op Film

Van nieuwe filmopnamen, gemaakt met telefoons of drones, tot zwart-witbeelden die decennia geleden werden geschoten. De gratis tentoonstelling Utrecht op Film in het Utrechts Archief bestaat uit veel verschillende films, gemaakt door amateurs en professionals.

Hamburgerstraat 28, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, in het weekend van 12.30 tot 17.00 uur - tot 7 oktober 2018

16.00 uur

Borrel aan de singel of Bemuurde Weerd

Vorig jaar opende Roost aan de Singel als een tijdelijk terras en barbecue-restaurant. Gelukkig is de zaak, met een terras dat praktisch de hele dag zon heeft, ook in 2018 open. Goede plek voor een borrel aan het eind van de dag. Als het weer minder goed is, kun je er ook binnen zitten en voelt het door de Zuid-Afrikaanse braai waarop gerechten bereid worden toch zomers. Ook altijd goed voor een borrel: Het Muzieklokaal, een zaak waar alleen klassieke muziek wordt gedraaid. Op donderdagavond en zondagmiddag zijn er liveoptredens.

Paardenveld 1 (Roost), Bemuurde Weerd Oostzijde 13 (Het Muzieklokaal)

19.00 uur

Etenstijd

Hoewel Utrecht niet bepaald als culinaire stad bekendstaat, zijn er genoeg plekken waar menu's met goed en betaalbaar eten op de tafels liggen. Van een simpele pizza, salade, daghap of burger tot een tafel vol hapjes of een driegangenmenu. Gloednieuw is The Streetfood Club (€) aan het Janskerkhof. Een verstopte klassieker in het centrum is Florent (€€), maar ook Italiaan Piatto (€€) is een goede optie.

Janskerkhof 9 (The Streetfood Club), Visschersplein 75 (Florent), Vredenburg 34 (Piatto)

21.00 uur

Muziek, comedy of film

Waren de meeste Utrechters nog boos over het sluiten van Tivoli Oudegracht en sceptisch over de 'muziekdoos' die het geliefde poppodium naast het station moest vervangen, is TivoliVredenburg inmiddels geliefd bij velen. Het muzikale aanbod in het grote gebouw is enorm; elke dag van de week vinden er kleine en grote optredens van muzikanten in uiteenlopende genres plaats. Wie liever naar de film gaat, kan terecht bij de gigabioscoop op het Jaarbeursplein of bij een van de kleine filmhuizen zoals Springhaver, 't Hoogt of Louis Hartlooper in het centrum.

00.00 uur

Naar huis, hotel óf het Utrechtse nachtleven...

Wie naar een plek om te slapen zoekt, kan uit veel verschillende locaties kiezen; van simpele bed and breakfast tot hip hostel in de binnenstad (Stayokay) tot designhotel (Mary K, Eye Hotel, Mother Goose).