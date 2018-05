The death of Stalin en meer films die vanaf nu in de bioscoop draaien

The death of Stalin - komedie

Jozef Stalin wordt op een ochtend in 1953 bewusteloos gevonden. De overige leden van de communistische partij zitten met de handen in het haar. Niemand heeft het lef om er een dokter bij te roepen, wat sowieso een lastige taak is, omdat Stalin al zijn dokters heeft verbannen. Als hij twee dagen later dood wordt verklaard, ontstaat er complete chaos. Iedereen probeert zijn eigen hachje te redden en dat levert een hilarische strijd om de macht op.

The Death of Stalin Genre: Komedie

Regisseur: Armando Iannucci

Cast: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Rupert Friend, Jason Isaacs

Kijkwijzer: 16+

The cakemaker - drama

De Duitse banketbakker Thomas heeft een affaire met een Israëlische zakenman die tijdens diens bezoeken aan Berlijn bij hem logeert. Als zijn minnaar plots overlijdt, besluit Thomas naar Jeruzalem te reizen om naar antwoorden te zoeken. Daar ontmoet hij de echtgenote van 'zijn' Oren, die hij niets vertelt over hun verhouding. Als hij in de lunchroom van deze Anat gaat werken, raakt hij steeds meer betrokken bij haar leven en speelt het liegen hem steeds meer parten.

The Cakemaker Genre: Drama

Regisseur: Ofir Raul Graizer

Cast: Sarah Adler, Tim Kalkhof, Zohar Shtrauss

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Unsane - psychologische thriller

Als een jonge vrouw aan een nieuwe baan in een nieuwe stad begint, hoopt ze aan haar onstuimige verleden te ontsnappen. Maar dan wordt ze tegen haar wil in opgenomen in een psychiatrische inrichting en wordt ze geconfronteerd met haar grootste angst. Als niemand haar wil of kan helpen, zit er niets anders op dan die angst onder ogen zien. Gebeuren de dingen echt, of zijn het waanbeelden? De film Unsane roept vragen op over wat de werkelijkheid is.

Unsane Genre: Thriller

Regisseur: Steven Soderbergh

Cast: Claire Foy, Jay Pharaoh, Joshua Leonard

I feel pretty - luchtige komedie

Renee is een onopvallende, onzekere vrouw. Maar dan valt ze tijdens het sporten van haar fiets. Door de enorme klap die ze maakt verandert haar zelfbeeld, is ze zelfverzekerd en vastbesloten om alles uit het leven te halen. Ze beseft niet dat ze er nog precies hetzelfde uitziet als voor de val, tot ze daarachter komt.

I Feel Pretty Genre: Komedie

Regisseur: Abby Kohn, Marc Silverstein

Cast: Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell

Kijkwijzer +12 jaar

Tanzania Transit - documentaire

Tanzania Transit is een lange documentaire over Rukia, Peter en Isaya, die drie dagen en nachten doorbrengen in de trein die Tanzania doorkruist. De hoofdpersonen vertellen hun bijzondere levensverhalen tijdens de lange reis. Zo runt de onafhankelijke Rukia een bar bij de mijnen in de woestijn, reist Isaya met zijn kleinzoon met een goedkoop ticket naar familie in de 'bush' en zit dominee Peter, die ooit leider van een misdaadbende was, eersteklas. Wat de personages met elkaar gemeen hebben, is de drive om wat er ook gebeurt door te gaan met leven.

Tanzania Transit Genre: Lange documentaire

Regisseur: Jeroen van Velzen

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Truth or dare - thriller

In de nieuwste thriller van de producenten van Get Out, Split en Happy Death Day krijgt een op het eerste oog onschuldig potje truth or dare een gevaarlijk gevolg. Spelers die niet de waarheid vertellen of weigeren een doe-opdracht uit te voeren, worden op mysterieuze wijze genadeloos gestraft.