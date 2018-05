UITgezocht: bestaat er een beste stoel in de bioscoop?

Fieke Spoler van filmhuis Louis Hartlooper Complex in Utrecht beaamt dat filmbezoekers voorkeur hebben voor bepaalde plekken in de zaal. "Het midden van de zaal, achteraan en dan middenin, of juist achter bij het gangpad zijn populair."

De eerste twee rijen worden het laatst gekozen door onze bezoekers, zegt ze. Al benadrukt Spoler dat het per persoon wel heel verschillend is; mensen met een kleine blaas kiezen liever een plek bij het gangpad, net als mensen met lange benen.

Filmdeskundige Gertjan Willems (postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent) haakt hierop in. Volgens hem is de eerste rij ook populair, maar dan bij een kleine, zeer specifieke groep mensen. "De diehardfilmfans met een Cineville-pas zijn vaak fan van de stoelen vooraan."

Volgens Willems komt dat doordat je daar geen mensen voor je hebt zitten en dus helemaal opgaat in de film. "Van mensen die te laat komen heb je geen last, je kunt je benen kwijt, door het licht van het scherm kun je notities van de film maken en als je de film niets vindt, dan kun je gewoon weglopen."

Golden spot

Als de universiteitsdocent het vanuit technisch aspect bekijkt, geeft hij toe dat de plek midden in de zaal de plek is waar het geluid het best tot zijn recht komt. Daar ligt de zogenaamde 'golden spot'. Willems gaat daar zelf nooit zitten, want hij is fan van de eerste rij.

Filmrecensent Guus Schulting (De Filmkrant en Preview Magazine) zit wekelijks in de bioscoop. Op de eerste rij zul je hem niet zien zitten. "Ik vind het oncomfortabel, krijg er last van mijn nek, haha." Als hij kan kiezen, gaat hij liever voor een plek in het midden en dan een paar rijen naar voren, omdat hij daar veel overzicht heeft en het hele scherm goed kan zien.

Beste geluid

Frederique Josemans, woordvoerder van Pathé, zegt dat de beste plekken op ongeveer tweederde van de zaal liggen. "Het is een heel technisch verhaal. Waar het op neerkomt, is dat het geluid daar het meest optimaal is." Achter het scherm hangen niet alleen boxen, maar ook de subwoofer die overheerst als je vooraan zit. Ze zegt dat je weer iets minder "in het geluid" zit als je helemaal achteraan zit.

Volgens Josemans is dit bij het nieuwste Dolby Atmos-geluid, dat nog maar in weinig bioscopen gebruikt wordt, minder het geval. "Daar komt het geluid echt van alle kanten, omdat er veel meer speakers zijn opgesteld. Daardoor is de spreiding in de zaal veel beter." Daarnaast is de plaats van de speakers heel nauwkeurig bepaald en is er een dimensie aan het geluid toegevoegd: het 3D-geluid.

Slechte film op goede stoel blijft slecht

Regisseur Tim Oliehoek denkt ook dat de beste plek in het midden van de zaal is, en dan een tikje naar voren. "Als ik helemaal vooraan zit, vind ik de dialogen en effecten vaak te hard. Als de film in een taal is die ik niet begrijp en ik echt de ondertiteling moet lezen, zit ik trouwens liever meer naar achter. Anders kijk ik echt alleen maar naar letters."

Maar volgens Oliehoek, die ook in het midden van de zaal zitten als hij zijn films 'afmixt', is de kwaliteit van de film veel belangrijker dan de plek waar je zit. "Een slechte film op de beste stoel blijft slecht. En een goede film is ook op de laatst beschikbare stoel de moeite waard."

De beste plek is technisch gezien dus echt in het midden van de zaal. Verder heeft de beste plek vooral te maken met persoonlijke voorkeuren.