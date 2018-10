Het grootste deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Tijdens de Week van Ons Water worden we daar bewust van gemaakt. Een uitgelezen kans om bijzondere wateruitjes uit te lichten.

Waterproof Escaperoom - Arnhem

De Waterproof Escaperoom bevindt zich op de laagste plek in de omgeving. Bij regenval loopt de kamer al gauw onder. Deelnemers krijgen de opdracht de kamer binnen zestig minuten te verlaten, anders krijgen ze natte voeten. De escaperoom kan door maximaal tien deelnemers gespeeld worden en is geschikt voor deelnemers van zestien jaar en ouder.

Waar: Nederlands Watermuseum, Arnhem

Wanneer: 17 tot en met 24 oktober, tussen 11.00 uur en 15.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Bevers spotten in de Biesbosch - Biesboschcentrum Dordrecht

In het Nationaal Park de Biesbosch kunnen bezoekers in een open fluisterboot op zoek naar bevers. Een gids vertelt gedurende de vaartocht alles over knaagdieren en onderweg wordt er even gestopt om te speuren naar beversporen. Let op: het wordt stees frisser. Warm aankleden wordt aangeraden. Aan boord wordt er voor warme chocolademelk en beverkoek gezorgd.

Waar: Biesboschcentrum Dordrecht, Dordrecht

Wanneer: van 17 tot en met 24 oktober

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Wadlopen - Pieterburen

Wanneer het water laag staat, kun je over de wadden van de Waddenzee lopen. Omdat de natuur het voor het zeggen heeft, kunnen enthousiastelingen het best onder begeleiding wadlopen. Dit kan bij wadloopcentrum Pieterburen. De tocht duurt 3,5 uur. Koffie, thee en gebak zijn inbegrepen. Check altijd even de agenda: laagwater is elke dag op een ander tijdstip.

Wipeout - Zoelen

Springen, rennen en klauteren, met het risico op een nat pak: dat is Wipeout. Op het parcours moeten deelnemers zo snel mogelijk achttien obstakels afgaan en de eindstreep behalen. Het parcours, bekend van het tv-programma Wipeout, kent verschillende varianten. Het duurt zo'n twee uur om het parcours af te leggen.

Waar: Strandweg 1, Zoelen

Wanneer: Maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 17.30 uur

Prijs: vanaf 47,50 euro

Meer informatie

Beste zwembad van 2018 - Het Heijderbos

Het zwembad van Center Parcs Het Heijderbos is door waargaanwezwemmen.nl benoemd tot het beste zwembad van het jaar. Het subtropisch zwembad in Heijen heeft een wildwaterbaan, een golfslagbad, glijbanen en een buitenzwembad. Ook is het zwembad voorzien van een zogenoemd Water Playhouse met obstakels, waterkanonnen en koraalbaden, waar bezoekers tussen de vissen kunnen zwemmen.

Waar: Hommersumseweg 43, Heijen

Wanneer: Zaterdag tot en met vrijdag geopend van 10.30 uur tot 21.00 uur

Prijs: vanaf 12,95 euro

Meer informatie

Garnalen vissen op de garnalenboot - Texel

Op de garnalenboot van schipper Herman en schipper Frido worden garnalen vers gevangen en gekookt. Bezoekers kunnen de vers gekookte garnalen zelf pellen en uitgebreid proeven. Slecht weer? Geen zorgen, de tocht gaat gewoon door. Wie geluk heeft, komt onderweg zelfs zeehonden tegen.

Waar: Haven 8, Texel

Wanneer: maandag tot en met zaterdag

Prijs: volwassenen 12,50 euro, kinderen 10 euro

Meer informatie

Van 17 tot 24 oktober vindt de Week van Ons Water plaats. Door heel het land worden tachtig activiteiten in het teken van extreem weer georganiseerd.

Het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een leuke of bijzondere wateractiviteit? Laat het weten in een reactie onder dit artikel.