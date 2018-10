Het programma van Amsterdam Dance Event, dat op woensdag 17 oktober van start gaat, staat bol van feestjes. Waar zouden de dj's San Holo, The Flexican, Sam Feldt en Joris Voorn naartoe gaan als ze zelf niet achter de draaitafels hoefden te staan?

Bitbird-feest in de Melkweg

"Ik zou naar het bitbird-feest in de Melkweg gaan", zegt San Holo, die zelf op 18 oktober geprogrammeerd staat in onder andere de Melkweg. "Dat is niet mijn eigen feest, maar wel van mijn platenlabel. Ik draai zelf, maar er komen voornamelijk vrienden en andere mensen draaien die mij inspireren."

Ochtendfeest in de A'DAM Toren

The Flexican, die op 21 oktober achter de draaitafels staat, heeft goede herinneringen aan een feestje dat hij vorig jaar bezocht. "Ik ging met een paar vrienden en mijn vriendin naar The Loft in de A'DAM Toren. Daar begon om 9.00 uur 's morgens een feestje waar Job Jobse draaide. Hij draaide heel liefdevol en rustig en dat was heel fijn, omdat er 's ochtends soms een grimmige sfeer kan hangen op feestjes door mensen die de hele nacht doorgegaan zijn. Dit jaar wil ik weer naar dat feestje."

Technofeestje van DGTL

Sam Feldt geeft toe dat hij zich helemaal niet heeft verdiept in wat er allemaal gaande is. "Ik heb het zelf zo druk tijdens ADE. Maar als ik iets moet noemen: ik ga graag naar technofeestjes zoals DGTL tijdens ADE." De Nederlandse dj staat op 17 en 18 oktober geprogrammeerd in onder andere het Scheepvaartmuseum.

Kölsch in de Kromhouthal

"Oei, dat is een moeilijke", denkt Joris Voorn hardop. "Ik denk dat ik naar Kölsch zou gaan: die heeft een eigen avond in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord, een heel mooie locatie waar ze ook weleens andere evenementen doen. Het is niet de makkelijkste line-up." Voorn draait op 20 oktober in de Gashouder.

Amsterdam Dance Event vindt plaats van 17 tot 21 oktober. Er treden op 140 locaties in Amsterdam meer dan 2.500 duizend artiesten op. Vorig jaar trok het muziekevenement 395.000 bezoekers afkomstig uit meer dan negentig verschillende landen.