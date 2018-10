NU.nl zet voor iedereen die last minute een avond uit wil op een rij voor welke concerten nog kaarten te koop zijn.

Paul Carrack - Musis

'The Man with the Golden Voice' wordt Paul Carrack ook wel genoemd. De Britse singer-songwriter heeft al sinds de jaren zeventig een druk muzikaal bestaan; hij speelde met bands als The Pretenders, The Smiths en Roxy Music, was een van de leadzangers van Mike and the Mechanics en werkte samen met Eric Clapton, BB King en Elton John. Met zijn hitsingles Over My Shoulder, All I Need Is A Miracle en The Living Years staat hij in de Parkzaal van Luxor Live.

Waar: Musis (Parkzaal Luxor Live), Arnhem

Wanneer: 17 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 40 euro

Marc Broussard - Luxor Live

De Amerikaan Marc Broussard is een zanger uit Louisiana. Daar groeide hij op met de muziek van zijn vader, de gitarist van The Boogie Kings. Na jaren wisselen tussen platenlabels bracht Broussard zijn laatste album East To Love zelfstandig uit, een album met een mix van r&b, rock en soul. Broussard is in Nederland vooral bekend van zijn single Come In From The Cold.

Waar: Luxor Live, Arnhem

Wanneer: 17 oktober, aanvang 20.15 uur

Prijs: 20 euro

Open Mike Eagle - Paard

Soms hypnotiserend mellow, soms opzwepend en activerend. De Californische artiest Open Mike Eagle gooit hiphop over een andere boeg. Hij combineert funk en hiphop met een hoop creativiteit en laat zijn poëtische teksten los op tracks waar zowel op gedanst als over nagedacht kan worden.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 19 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 14,50 euro

America - TivoliVredenburg

"I've been through the desert on a horse with no name", zingt de Amerikaanse folkrockgroep America. Het trio scoorde in de jaren zeventig een wereldhit met A Horse With No Name, waarop andere klassiekers Ventura Highway en Sister Golden Hair volgden. Tegenwoordig treden twee van de drie bandleden nog op: Dewey Bunnell en Gerry Beckley betreden deze week het podium in TivoliVredenburg.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 20 oktober, aanvang 19.45 uur

Prijs: 39 euro

Matt Simons - De Oosterpoort

De Nederlandse harten zijn gesmolten voor Matt Simons. Nadat zijn nummer With You werd gebruikt in de serie Goede Tijden, Slechte Tijden ontstond er een flinke Nederlandse fanbase voor de Amerikaanse popzanger. Zijn nieuwe single We Can Do Better is inmiddels ook een hit en tevens een voorproefje van zijn aankomende album.

Waar: De Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 21 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 35,50 euro

Lord Huron - Paradiso

De Amerikaanse indiefolkband Lord Huron wist niet wat haar overkwam toen het nummer The Night We Met werd gebruikt in de Netflix-serie 13 Reasons Why. De dromerige folk is overigens niet alleen populair bij de makers van de Netflix-serie. Ook de tv-series Girls, Community en Togetherness gebruikten eerder nummers van de band.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 22 oktober, aanvang 20.30 uur

Prijs: 22,70 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.