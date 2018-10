Elke week draaien er nieuwe films in de Nederlandse bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de Zweedse roadmovie Los Bando, en geschiedenisdrama Sobibor. Een overzicht van films die nu in de bioscoop te zien zijn.

Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes - animatie

Wanneer inspecteur Gordon (de pad) met pensioen gaat, laat hij het politiebureau in het bos over aan de slimme muis Paddy. Zij bewees dat ze goed kan speuren toen ze samen de zaak van de gestolen nootjes oplosten. Als er twee jonge dieren vermist worden en de geruchten over een gevaarlijke vos weer de kop opsteken, vraagt ze Gordon toch om hulp.

Genre: animatie / kinderen

Regisseur: Linda Hambäck

Kijkwijzer: alle leeftijden

Goosebumps 2: Haunted Halloween - comedy

In de nieuwe avonturenfilm vol comedy komt Halloween tot leven. De film is gebaseerd op de bekende boekenreeks die in Nederland vertaald is onder de naam Kippenvel. Wereldwijd werden hier meer dan 400 miljoen boeken van verkocht. Deze film, waarin monsters tot leven komen, is geschikt voor het hele gezin.

Genre: avontuur / komedie

Regisseur: Ari Sandel

Cast: Wenid McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris

Kijkwijzer: vanaf 9 jaar

Los Bando - comedy

In deze roadmovie voor jong en oud gaan we mee met de rockband Los Bando, bestaande uit de tieners Grim en Aksel en de achtjarige Thilda. Met een geleende camper reizen ze van Zuid- naar Noord-Noorwegen om daar deel te nemen aan een muziekwedstrijd. Onderweg komen ze voor een aantal problemen te staan waardoor de reis een race tegen de klok zal worden.

Genre: komedie / familiefilm

Regisseur: Christian Lo

Cast: Nils Ole Oftebro, Ingar Helge Gimle, Jacob Dyrud

Kijkwijzer: vanaf 6 jaar

Night School - comedy

In deze film krijgt een groep volwassenen de laatste kans om hun middelbareschooldiploma te halen. Hiervoor moeten ze wel lessen volgen aan een avondschool. Een van die volwassenen is Kevin Hart. Geregisseerd door Malcolm D. Lee (Girls Trip) en geproduceerd door Will Packer (Ride Along, Think Like A Man).

Genre: komedie

Regisseur: Malcolm D. Lee

Cast: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam

Kijkwijzer: vanaf 12 jaar

Bad Times at the El Royale - thriller

Zeven vreemden, ieder met een geheim, ontmoeten elkaar in hotel El Royale. Maar dit vervallen hotel in Lake Tahoe heeft een zwart verleden. In de loop van de nacht zullen alle zeven logees nog een keer de kans krijgen op verlossing, voordat de hel losbreekt.

Genre: thriller

Regisseur: Drew Goddard

Cast: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny

Kijkwijzer: vanaf 16 jaar

Sobibor - drama

Deze film vertelt het heftige verhaal van de grote ontsnapping uit het naziconcentratiekamp Sobibor in Polen. De Joodse Sovjetofficier Aleksandr Pechersky is een van de krijgsgevangenen en is vastbesloten aan de hel van het kamp te ontkomen. Samen met medegevangenen bedenkt hij een ontsnappingsplan dat op 14 oktober 1943 echt tot uitvoer kwam.

Genre: drama, oorlog

Regisseur: Konstantin Khabenskiy

Cast: Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova

Kijkwijzer: vanaf 16 jaar

Zwaar Verliefd - comedy

In deze luchtige romantische comedy zien we hoe de jonge, succesvolle dierenarts Isa wat onzeker is over haar lijf en de liefde. Als ze op een dag de labrador Bo redt van een vergiftiging, valt ze als een blok voor zijn baasje Ruben (Jim Bakkum). Het gevolg is een herkenbare, grappige zoektocht naar liefde en de eeuwige strijd tegen onzekerheid.

Genre: romantische komedie

Regisseur: Jamel Aattache

Cast: Barbara Sloesen, Jim Bakkum, Abbey Hoes, Jamie Grant

Kijkwijzer: alle leeftijden

Rafael - drama

In deze spannende film over dromen, standvastigheid en grenzeloze liefde volgen we het deels waargebeurde verhaal van de Nederlandse Kimmy en de Tunesische Nazir. Wanneer hij geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van hun zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Het verhaal haalde in 2011 zelfs het wereldnieuws en verscheen in de gelijknamige roman van Christine Otten.

Genre: drama

Regisseur: Ben Sombogaart

Cast: Melody Klaver, Nabil Mallat, Medina Schuurman, Mehdi Meskar

Kijkwijzer: vanaf 12 jaar

Leaning into the wind - documentaire

Kijkers van Leaning into the wind worden meegenomen in de indrukwekkende, wonderschone wereld van Andy Goldsworty. De Schotse kunstenaar maakt de kijker onderdeel van de natuur op een heel bijzondere wijze. Door stenen en bomen te bewerken, of door vergankelijkheid te zoeken met regendruppels of bloemblaadjes.

Genre: documentaire

Regisseur: Thomas Riedelsheimer

Cast: Andy Goldsworthy (Zichzelf)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Burning - thriller

Als de Koreaanse Jongsoo, een parttime koerier die droomt van een carrière als schrijver, op een dag oud-klasgenoot Haemi tegenkomt, valt hij als een blok voor haar. Ze staat op het punt om naar Afrika te vertrekken en vraagt hem om op haar kat te passen. Jongsoo stemt in, maar is teleurgesteld als ze terugkeert van haar reis met de mysterieuze Ben. Er ontstaat een driehoeksverhouding tussen de drie. En dan verdwijnt Haemi plotseling spoorloos. Burning werd op het filmfestival van Cannes uitgeroepen tot 'hét meesterwerk van het jaar'.

Genre: thriller

Regisseur: Chang-dong Lee

Cast: Ah-in Yoo, Jong-seo Jeon, Steven Yeun

Bovenstaande films draaien vanaf 4 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.