Oktoberfeest in Nederland: Van dansen op schlagers tot bierfusten rollen

Oktoberfeest - Sittard

Verdeeld over vier feestpaviljoens treden dit jaar meer dan honderd nationale en internationale artiesten op tijdens dit groots opgezette Oktoberfest. Grote publiekstrekkers dit jaar zijn Voxxclub, Falco – The Show, Vlado Kumpan, Anna-Maria Zimmermann en Zillertaler Mander.

Waar: Haspelstestraat in Sittard

Wanneer: 12 tot en met 17 oktober

Toegang: vanaf 11 euro

Oktoberfest - Amsterdam Roest

In het Amsterdamse Roest komen liefhebbers van braadworst, bierpullen en Duitse schlagers dit weekend al aan hun trekken. Van donderdag tot en met zaterdag zijn er dj's, liveacts, bierspellen, Duitse lekkernijen en een speciale Oktoberfest-quiz.

Waar: Amsterdam Roest

Wanneer: 20 tot en met 23 september

Toegang: donderdag gratis, vrijdag en zaterdag 5 euro

Twents Oktoberfest - Hengelo

Al negen jaar gaat het publiek tijdens dit Oktoberfest in Hengelo helemaal los met schlagers, optredens, bier en lekker eten. Beleef een authentiek feestje tussen de Tukkers met artiesten als Die Tolle Leute, Emilie Sleven, Oktober Dansereses en Dieter Koblenz.

Waar: Hazemeijer in Hengelo

Wanneer: vrijdag 28 september

Toegang: 15,50 euro

BoZtoberfest - Bergen op Zoom

Dit feest op De Grote Markt, geheel in teken van het Duitse Oktoberfest, kan 1.250 feestvierders per avond kwijt. Er is een podium waarop verschillende artiesten optreden aanwezig. Inclusief biertafels en Duitse lekkernijen. Met optredens van AlpenPartY, Liesl von Possenhofen en dj Alex.

Waar: Grote Markt in Bergen op Zoom

Wanneer: zaterdag 29 september

Toegang: 24,50 euro

Veluws Bierfest - Apeldoorn

Op zaterdag 6 oktober reserveer je met een groep vrienden een eigen biertafel of schuif je aan met losse tickets voor een avond vol dansen, proosten en feesten in Oktoberfest-sferen. Zondag is er een kampioenschap bierfust rollen waarin teams van drie personen met elkaar de strijd aangaan.

Waar: Zwitsal Fabriek in Apeldoorn

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 oktober

Toegang: 12,50 euro

Bocktoberfest op Rotsoord - Utrecht

Samen met Klein Berlijn en Taplokaal Gist tovert De Helling in Utrecht het plein bij Rotsoord een weekend lang om tot een heuse bierhalle. Met een Berlijns café, speciaalbiercafé en poppodium vol optredens, pullen bier, lederhosen en polka's.

Waar: Rotsoord in Utrecht

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 oktober

Toegang: gratis

Oktoberfest - Tilburg

Al acht jaar is deze vertolking van het Oktoberfest een groot succes in Noord-Brabant en omgeving. Reserveer een tafel met een groep of koop een los ticket en proost vrijdag of zaterdag samen met tweeduizend andere bezoekers op het Duitse bierfeest.

Waar: NS Plein in Tilburg

Wanneer: vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober

Toegang: 20,99 euro

Wahnsin Das Oktober Festival - Gemert

In het Noord-Brabantse Gemert geen Oktoberfeest, maar oktoberfestival. Op evenemententerrein De Schabbert is het een groot feest met de artiesten Die Powerhosen en Helena Fischer (door Caro), rijen vol biertafels en gigantische bierpullen.

Waar: Evenemententerrein De Schabbert in Gemert

Wanneer: zaterdag 29 september

Toegang: 19,95 euro

Oktoberfest! in De Après Skihut - Rotterdam

De Rotterdamse Après Skihut blijft niet achter als het om de organisatie van een dol Oktoberfest-festijn gaat. Drie avonden lang draait het hier om bierpullen, lederhosen, dirndls, muziek, eten en feest. Inclusief meterslange biertafels en Heidi's.

Waar: Stadhuisplein in Rotterdam

Wanneer: donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september

Toegang: gratis

Oktoberfest Boterwaag - Den Haag

Ook in de hofstad vieren ze het Duitse feest met bier, optredens en eten. Hier tovert de organisatie de Grote Markt drie dagen lang om tot overdekte biertuin in originele Oktoberfest-sfeer. Binnen in De Boterwaag kunnen de echte diehards met hun pullen los op de dansvloer en tafels.

Waar: Grote Markt in Den Haag

Wanneer: vrijdag 28 tot en met zondag 30 september

Toegang: 5 euro, gratis voor bezoekers in lederhosen of dirndl

Oktoberfest - Leeuwarden

Dat je in het noorden van het land ook prima Oktoberfest kan vieren, bewijst deze vierde editie in Leeuwarden. Met een megatent op het Wilhelminaplein, waar artiesten als Dennie Christian, Henk Wijngaard, Otto Wunderbar en Gang is Alles zorgen voor vertier naast de pullen bier.

Waar: Wilhelminaplein in Leeuwarden

Wanneer: zaterdag 20 oktober

Toegang: 15 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.