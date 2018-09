Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop (week 37)

Maria By Callas - documentaire

In de documentaire Maria by Callas staat het leven van de Amerikaans-Griekse operazangeres Maria Callas centraal. Roem, succes en depressie; het komt allemaal voorbij. De film toont gekleurde opnames en nog nooit vertoonde beelden van de operaster. Ook andere publieke figuren, zoals Marilyn Monroe, John F. Kennedy en Grace Kelly, zijn te zien in de documentaire.

Genre: documentaire

Regisseur: Tom Volf

Cast: Joyce DiDonato

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Predator - actie

In het vierde deel uit de Predator-franchise zijn de buitenaardse wezens sterker, slimmer en dodelijker dan ooit tevoren, doordat ze zichzelf genetisch hebben aangevuld met DNA van andere soorten. Wanneer een jongen per ongeluk de terugkeer van de aliens ontketent, ligt het lot van de wereld in de handen van een groep oud-soldaten en een docent wetenschappen.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Shane Black

Cast: Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes

Kijkwijzer: 16+

Superfly - actie

Het verhaal van Superfly dateert uit 1972. Priest is een succesvolle drugsdealer en denkt al aan pensioen. Maar voor hij daaraan begint, wil hij nog één laatste klus klaren. Dit gaat niet zonder gevaar, aangezien zijn concurrentie achter hem aanzit. Met deze reboot hult Director X de film in een modern jasje.

Genre: actie, crime

Regisseur: Director X

Cast: Jason Mitchell, Trevor Jackson, Lex Scott Davis

Kijkwijzer: 16+

I Am Not A Witch - drama

Wanneer er een incident in haar dorp plaatsvindt, wordt de negenjarige Zambiaanse Shula beschuldigd van hekserij. Na een korte rechtszaak wordt ze verbannen naar een heksenkolonie, waar ze als attractie wordt bekeken door toeristen. Dan ontfermt meneer Banda zich over de noodlottige Shula, door met haar de publiciteit op te zoeken. Haar leven lijkt vast te staan, of kan ze nog voor vrijheid kiezen?

Genre: drama

Regisseur: Rungano Nyoni

Cast: Margaret Mulubwa, Henry Phiri, Nancy Mulilo

Kijkwijzer: 12+

Catacombe - drama

Profvoetballer Jermaine Slagter probeert uit handen van Chinese matchfixers te blijven, maar zijn gokverslaving helpt daar niet bij. Hij wordt in het nauw gedreven en zijn leven dreigt door zijn vingers te glippen. Catacombe is het regiedebuut van Victor D. Ponten.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Victor D. Ponten

Cast: Willem de Bruin, Kevin Janssens, Liliana de Vries

Kijkwijzer: 12+

Papillon - actie

Kluisrover Henri Charrière is onschuldig, maar wordt met veroordeling voor moord levenslang naar Frans-Guyana verbannen. Eenmaal daar heeft Henri nog maar één doel voor ogen: ontsnappen. Hij sluit een deal met de rijke Louis Dega, in ruil voor bescherming bekostigt Louis Henri's ontspanningspogingen, maar deze mislukken steeds. Ze worden verplaatst naar Île du Diable, maar ook daar weten Henri en Louis niet van stoppen.

Genre: actie, drama

Regisseur: Michael Noer

Cast: Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorick van Wageningen

Kijkwijzer: 16+

La Prière - drama

Thomas neemt een overdosis medicatie en belandt in een klooster om af te kicken. Daar woont hij samen met andere verslaafde jongens die op elkaar moeten rekenen. Er is namelijk verder helemaal niets, behalve het buurdorpje waar een meisje woont, genaamd Sybille. Thomas geeft zich over aan zijn nieuwe leven en ontdekt niet alleen Sybille, maar ook het geloof. Dit leidt tot een nieuw probleem: kiest hij voor een celibatair leven, of de liefde?

Genre: drama

Regisseur: Cédric Kahn

Cast: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Louise Grinberg

Kijkwijzer: 9+

Mandy - horror

Red Miller en Mandy Bloom leven in een huis in de bossen. Dit lijkt vredig te zijn, tot de komst van een sekte, geleid door sadist Jeremiah Sand. Met Nicholas Cage, die in de trippende huid van de wraaklustige hoofdpersoon kruipt.