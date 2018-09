Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 37)

José James - Paradiso

José James is een Amerikaanse zanger met een liefde voor jazz, soul, hiphop en zelfs drum ’n bass. Naast het produceren van albums als The Dreamer, No Beginning No End en Love in a Time of Madness, houdt hij zich ook bezig met zijn liefde voor soulzanger Bill Withers, bekend van hitsingle Ain't No Sunshine. In Paradiso komt hij zijn liefde voor de legende delen tijdens een tribute concert.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 12 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 27,24 euro

Meer informatie

St Tropez - Nieuwe Nor

Amsterdamse band St. Tropez bestaat uit leden van Go Back To The Zoo, en dat is alles wat ze daarover kwijt willen. De band sloeg in 2015 een nieuwe weg in, deze van garage punk en gruizige rock-'n-roll, en besloten een nieuwe naam aan te nemen. Dit jaar verscheen het tweede album, gelanceerd vanuit een pop-upstudio op Amsterdam Centraal, met de toepasselijke naam A Month At Amsterdam Central Station.

Waar: Nieuwe Nor, Heerlen

Wanneer: 13 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Gallowstreet on the beach - Rapa Nui

Het twaalfkoppige jazzcollectief Gallowstreet speelt op blaas- en slaginstrumenten een mix van hiphop, funk, afrobeat en dance. De naam is afkomstig van de straat waar de band is gevormd: de Galgenstraat in Amsterdam. Om de zomer af te sluiten speelt de band in strandpaviljoen Rapa Nui op het strand van Zandvoort. Voor wie nog één avond de herfst wil uitstellen.

Waar: Rapa Nui, Zandvoort

Wanneer: 13 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 16,40 euro

Meer informatie

Cosmo’s Midnight - Sugarfactory

Cosmo’s Midgnight is een funky dance en elektronisch muziekduo, bestaande uit tweelingsbroers Cosmo en Patrick Liney. De Australische tweelingbroers zijn verantwoordelijke voor dansbare platen als History en Walk With Me, waarvan de laatste meer dan twintigmiljoen keer is gestreamd op Spotify. Voor liefhebbers van Disclosure en Kaytranada.

Waar: Sugarfactory, Amsterdam

Wanneer: 14 september, 20.00 uur

Prijs: 11,50 euro

Meer informatie

50 Cent - Ahoy

Rapper 50 Cent geeft een feestje: zijn debuutalbum Get Rich Or Die Tryin’ bestaat vijftien jaar. Om dit jubileum te vieren staat hij vrijdag in Ahoy Rotterdam. Het album behaalde multi-platina succes, met tracks als In Da Club en P.I.M.P. 50 Cent staat er in Ahoy niet alleen voor: samen met oud-groepsgenoten van G-Unit viert hij ook het debuut Beg For Mercy van de rapformatie, dat ook vijftien jaar geleden uitkwam.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 14 september, aanvang 18.30 uur

Prijs: vanaf 59 euro

Meer informatie

Janne Schra - Bird

Janne Schra reisde de wereld over en deed alle ervaringen op die ze nodig had om haar nieuwste album OK te maken. Met zachte jazzpop zingt ze over Parijs, New York en New Orleans. Schra heeft aardig wat samenwerkingen achter de rug. Zo schreef ze nummers met Kraak&Smaak en De Staat, nam ze een album op met Kyteman en toerde met haar voormalige band Room Eleven door Canada, Japan, Europa en Zuid-Afrika.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 15 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 19 euro

Meer informatie

Jett Rebel - Caprera

Jett Rebel, of Jelte Tuinstra, is te herkennen aan zijn flamboyante en excentrieke uitstraling. De energieke muziekfanaat neemt zijn werk serieus. Eerder deze zomer gaf hij al een show in het openluchttheater Caprera, met de belofte dat de show aan het eind van de zomer anders zou zijn. Om dit te behalen verzette hij het oorspronkelijke concert van 8 juli naar 15 september.

Waar: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 15 september, aanvang 20:30 uur

Prijs: 27,85 euro

Meer informatie

S.Carey - EKKO

Als de muziek van S.Carey je niet meeneemt naar het buitenleven, dan doen zijn videoclips dat wel. Singer-songwriter S. Carey, ook bekend als drummer van Bon Iver, maakt warme, fijne indiefolk die nog lekkerder zou klinken bij het knisperende geluid van haardvuur. Voor liefhebbers van Sufjan Stevens, Bon Iver en Fleet Foxes.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 16 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 17 euro

Meer informatie

Theo Lawrence & The Hearts - Bitterzoet

Theo Lawrence mag dan wel uit Parijs komen, maar zijn naam past perfect in het rijtje van zijn voorbeelden Johnny Cash en Charles Bradley. De twintiger speelt een mix van soulvolle rock en country. Van debuutalbum Homemade Lemonade kwam afgelopen april de eerste single Never Let It Go uit. Samen met zijn begeleidingsband The Hearts bestijgt hij voor het eerst in Amsterdam het podium.

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Wanneer: 16 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 13,62 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.