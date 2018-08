Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Dylan LeBlanc - Nieuwe Nor

Dylan LeBlanc is een singer-songwriter uit Alabama. Daar groeide hij op met country en soul, dankzij zijn vader die als sessiemuzikant samenwerkte met onder andere Aretha Franklin. Al op 19-jarige leeftijd begon Dylan aan zijn voorbestemde muziek carrière. De singer-songwriter wordt vergeleken met Neil Young en Fleet Foxes.

Waar: Nieuwe Nor, Heerlen

Wanneer: 29 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 17,50 euro, student en CJP 10 euro

Hannah Williams & The Affirmations - Ekko

Van uptempo soul tot diepe blues ballads, dat is het geluid van de Britse Hannah Williams en haar band The Affirmations. Wellicht ligt haar stem wel bekend in het oor: Late Night & Heartbreaks werd gebruikt als sample in Jay-Z’s track 4:44, die haar persoonlijk belde om te vragen of hij het mocht gebruiken.

Waar: Ekko, Utrecht

Wanneer: 29 augustus, aanvang 20.45 uur

Prijs: 16 euro

Destroyer - TivoliVredenburg

Met een naam als Destroyer zal je het niet gauw denken, maar Canadeze muzikant Dan Bejar is een ingetogen introvert. Met één stijl kan je de muziek niet omschrijven: elk album tikt een ander genre aan. De meest omvattende omschrijving is indierock, met uitschieters naar alternatieve pop.

Waar: TivolVredenburg, Utrecht

Wanneer: 30 augustus, aanvang 20.15 uur

Prijs: 20,75 euro

Oumou Sangaré - Paradiso

Malinese zangeres Oumou Sangaré is een begrip in Afrika. Met haar vernieuwde aanpak van de traditionele jagermuziek uit de Wassoulou-regio zingt de diva over alle aspecten van het leven uit haar land van afkomst. Onderwerpen als vruchtbaarheid, vrouwenbesnijdenis en polygamie komen voorbij, waarmee ze taboes wil doorbreken.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 31 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 31,91 euro

Chris Pureka - TivoliVredenburg

Chris Pureka is een bioloog en singer-songwriter uit Amerika. Ze groeide op in Portland, waar haar geaardheid als genderqueer niet begrepen werd, dus leerde ze zich uiten door muziek. Haar lyrics liegen er niet om: ze zingt recht vanuit het hart. Ook van haar ingetogen stemgeluid en gitaarklanken word je meteen rustig.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 31 augustus, aanvang 21.00 uur

Prijs: 19,25 euro

Jaya the Cat - Patronaat

Partypunkband Jaya the Cat is opgericht in Amerika en verhuisde naar Amsterdam onder de leiding van Geoff Lagadec. Daar verzamelde hij een nieuwe groep muzikanten, waarmee hij een nieuwe formatie vormde. De band speelt een mix van reggae, punk, elektronica en ska.

Waar: Patronaat, Haarlem

Wanneer: 1 september, aanvang 19.30 uur

Prijs: 15,30 euro

Pierce Brothers - TivoliVredenburg

Dreadlocks en Mumford&Sons: het lijkt misschien op het eerste ogenblijk geen combinatie, maar de Pierce Brothers brengen het samen. De Australische tweeling heeft met haar akoestische folkrock al Lowlands en Pinkpop aangedaan. Na de tweede ep My Tired Mind, staat er een derde op de planning.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 1 september, aanvang 19.45 uur

Prijs: 20,25 euro

Leo Blokhuis en Roel van Velzen - Theater aan de Parade

Muziekjournalist Leo Blokhuis en singer-songwriter Roel van Velzen delen hun liefde voor Queen tijdens het theaterconcert QUEEN – A Night at the Theatre. Gedurende de avond wordt er verteld, gediscussieerd, composities bekeken en speelt de VanVelzen-band de hits van de Engelse rockgroep. Uit volle borst meezingen is natuurlijk toegestaan.

Waar: Theater aan de Parade, Den Bosch

Wanneer: 1 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 31,50 euro

Marcel Veenendaal en het Gelders Orkest - Openluchttheater de Goffert

Het Gelders Orkest, componist Tom Trapp en Marcel Veenendaal (leadzanger van DI-rect) betreden samen het podium van het Openluchttheater De Goffert. Samen vormen zij het project Ohm. Als Ohm hebben zij één doel: het geluid van het universum voelbaar maken.

Waar: Openluchttheater De Goffert

Wanneer: 1 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 32 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.