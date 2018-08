Van boomhut tot vuurtoren: Deze slaapplekken zijn echt bijzonder

Boomhut - Achterhoek

Hier zal iedereen weleens van gedroomd hebben: slapen in een boomhut. In deze in de Achterhoek is het mogelijk. De accommodatie is voorzien van een terras met een uitzicht op de groene omgeving en de boerderij. In de hut staan stoelen, een houtkacheltje en een tweepersoonsbedstede.

Waar: Eibergseweg 42, Haarlo

Prijs: vanaf 180 euro voor twee nachten, op basis van één persoon

Kampeervlot - De Heen

Midden in de natuur en óp het water kamperen; dat kan in De Heen. Op het kampeervlot staat een houten hut waarvoor de benodigdheden bij aankomst overhandigd worden. Deze accommodatie is voor echte avonturiers; de hut is alleen met kano bereikbaar. Een kampeervlot huren kan niet alleen in het Noord-Brabantse De Heen, maar ook in Limburg en Utrecht.

Waar: Heense Molenweg 23, De Heen

Prijs: 100 euro per nacht, op basis van twee personen

Sterrenkubus - Lattrop-Breklenkamp

In de sterrenkubus kunnen gasten vanuit bed de sterrenhemel bekijken. De kubussen staan op erfgoed Bossem, vlak tegen de grens van Duitsland, en doen denken aan een 'tiny house'. Zo passen een tweepersoonsbed, douche, toilet, zithoek en een keuken binnen 9 vierkante meter. 's Nachts kan onder de wol worden gekropen op de vide onder de transparante koepel en kunnen gasten de sterren bewonderen.

Waar: Erfgoed Bossem, Lattrop-Breklenkamp

Prijs: 132 euro per nacht, op basis van twee personen

Vuurtoren - Harlingen

Een grote wenteltrap wijst de weg naar de drie etages van het appartement in de vuurtoren van Harlingen. De eerste etage bevat de doucheruimte, de tweede etage een woongedeelte, en de derde bevat een lamp zo groot als een skippybal. Daar kan ook gegeten worden met uitzicht over de haven. Niet alleen de vuurtoren kan geboekt worden in Harlingen, maar ook de reddingsboot en de havenkraan zijn beschikbaar voor een overnachting.

Waar: Havenweg 1, Harlingen

Prijs: vanaf 319 euro per nacht

HaagseStrandhuisjes - Den Haag

In de HaagseStrandhuisjes kunnen gasten een nachtje vertoeven óp het strand van Kijkduin. Bekijk eb en vloed vanaf een privéveranda en luister naar de wind die door de duinen raast. Het huisje is naast twee slaapkamers voorzien van een toilet, douche, keuken en zitgedeelte. Het grote raam aan één kant van de accommodatie biedt uitzicht op de Noordzee.

Waar: Ockenburgh, Den Haag

Prijs: 290 euro per midweek, op basis van vier personen

Stro-Iglo - Oldehove

Net als op de Zuidpool, maar dan anders. Op een groot grasveld in Groningen staan drie stro-iglo's. De ronde accomodaties zijn volledig van stro gemaakt, net als het bed waarop geslapen wordt. In de nok zit een grote glazen kopel, waar 's nachts bij helder weer de sterren bekeken kunnen worden.

Waar: Jensemaweg 3, Oldehove

Prijs: 150 euro per nacht, op basis van twee personen

Tram - Hoogwoud

Op een boerderij in het Noord-Hollandse plaatsje Hoogwoud staan twee trams gerangeerd op het terrein. De trams zijn omgebouwd tot vier appartementen waarin overnacht kan worden. De trams, die in het verleden gebruikt zijn, zijn voorzien van een slaapkamer, een badkamer en een haard.

Waar: Koningspade 36, Hoogwoud

Prijs: 120 euro per nacht, op basis van twee personen

Crane Hotel Faralda - Amsterdam

In een rijksmonumentale hijskraan op het NDSM-terrein in Amsterdam staat het Crane Hotel Faralda, een hotel met drie suites. Deze suites zijn onder elkaar in de hijskraan gevestigd en zijn ieder met design ingericht. Bij het boeken van een suite krijgen gasten ook toegang tot de jacuzzi op de bovenste etage. Daar kan op 50 meter hoogte gebadderd worden met uitzicht op Amsterdam.

Waar: NDSM-plein 78, Amsterdam

Prijs: 595 euro per nacht, op basis van twee personen

Yurt - Renkum

Geen elektriciteit, geen waterleidingen, niets. In de yurt op landgoed Quadenoord kunnen gasten even back to basics. Een yurt is een traditionele, ronde tentsoort die gebruikt wordt door rondtrekkende nomaden in Centraal-Azië. De slaapplek is omgeven door dennenbomen en is voorzien van kaarsen, een houtkachel en een tweepersoonsbed.

Waar: Landgoed Quadenoord, Renkum

Prijs: 75 euro per nacht, op basis van twee personen

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete bijzondere slaapplek? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.