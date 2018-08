Deze films draaien vanaf deze week in de bioscoop

The Spy Who Dumped Me - Comedy

Audrey en Morgan zijn beste vriendinnen uit Los Angeles die onverwachts verstrikt raken in een internationale samenzwering. Dit komt door Audrey's ex, die een spion blijkt te zijn. Het duo belandt midden in de actie en slaat dwars door Europa op de vlucht voor huurmoordenaars en een verdachte maar charmante Britse agent.

Genre: comedy

Regisseur: Susanna Fogel

Cast: Mila Kunis, Sam Heughan, Kate McKinnon

Kijkwijzer: zestien jaar en ouder

Grace Jones: Bloodlight and Bami - Documentaire

Wild, uitdagend en androgyn: dat zijn woorden die model, popicoon en actrice Grace Jones omschrijven. In Grace Jones: Bloodlight and Bami volgt regisseur Sophie Fiennes de zangeres een aantal jaren tijdens concerten, naar fotoshoots en naar haar thuisland Jamaica. De documentaire is een portret van de artiest, maar laat ook de persoonlijkheid van Grace Jones zien.

Genre: documentaire

Regisseur: Sophie Fiennes

Cast: Grace Jones, Jean-Paul Goude

Kijkwijzer: alle leeftijden

Under The Silver Lake - Thriller

Op een zwoele avond in Los Angeles maakt Sam kennis met zijn aantrekkelijke buurvrouw Sarah. Wanneer de ochtend aanbreekt, blijkt ze verdwenen te zijn. Om het mysterie achter haar verdwijning te ontrafelen, gaat hij op een surrealistische zoektocht. Beetje bij beetje ontdekt hij een sinister complot dat de hele stad lijkt te beheersen.

Genre: thriller

Regisseur: David Robert Mitchell

Cast: Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace

Kijkwijzer: zestien jaar en ouder

Janneman Robinson & Poeh - Liveaction

Janneman Robinson is opgegroeid en ongelukkig. Hij moet veel werken waardoor hij weinig met zijn gezin kan doorbrengen. Ook wordt hij niet goed betaald en dat leidt tot geldproblemen. Op een dag verschijnt Winnie de Poeh weer in zijn leven. Als de aktetas van Robinson kwijtraakt, helpen Poeh en zijn vriendjes Knorretje, Iejoor en Teigetje om de tas terug te vinden.

Genre: live action, avontuur

Regisseur: Marc Forster

Cast: Ewan McGregor, Bronte Carmichael, Chris O’Dowd

Kijkwijzer: 6+

The MEG - Actie

Een onderzeeër wordt aangevallen door een enorm wezen waarvan werd gedacht dat het uitgestorven was. Door de geleden schade zinkt de duikboot, met de bemanning nog aan boord, tot het diepste dal van de Stille Oceaan. Wanneer de tijd dringt, wordt diepzeeduiker Jonas Taylor gerekruteerd voor de reddingsmissie in het water van het monster.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Jon Turteltaub

Cast: Jason Statham, Li Bingbing, Ruby Rose

Kijkwijzer: twaalf jaar en ouder

Whitney - Documentaire

De documentaire Whitney gaat over het leven en de ondergang van zangeres Whitney Houston, met name bekend van haar hit I Will Always Love You. Met origineel materiaal, archiefbeelden en interviews met familie, vrienden en bekenden geeft regisseur Kevin Macdonald een kijkje in haar leven

Genre: documentaire

Regisseur: Kevin Macdonald

Cast: Whitney Houston , Kevin Costner , Bobby Brown

Kijkwijzer: twaalf jaar en ouder

Den Skyldige (The Guilty) - Drama

In de Deense film Den Skyldige beantwoordt Asger Holm de noodoproepen van een alarmcentrale. Dan belt er een vrouw die ontvoerd blijkt te zijn, maar de verbinding valt weg. De zoektocht naar de vrouw en haar ontvoerder vanuit de centrale begint en naarmate de situatie duidelijker wordt, blijkt het misdrijf groter te zijn dan Holm eigenlijk dacht.

Genre: drama

Regisseur: Gustav Möller

Cast: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bovenstaande films draaien vanaf 9 augustus in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uit kwamen.