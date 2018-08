Deze films draaien vanaf deze week in de bioscoop

L'Atelier - drama

In een vervallen havenstad in de buurt van Marseille volgt een groepje jongeren een schrijfcursus bij een bekende schrijfster, Olivia. In deze workshop schrijft de groep samen een misdaadthriller waarin een moord gepleegd wordt. Wanneer een van de jongeren, Antoine, zelf de moordscène schrijft, lijkt hij de moordenaar iets te goed te begrijpen. Ondanks haar afkeer wil Olivia erachter komen wat hem drijft.

Genre: Drama

Regisseur: Laurent Cantet

Cast: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean

Kijkwijzer: 6+

The Darkest Minds - thriller

Wanneer tieners op een mysterieuze wijze nieuwe en onnatuurlijke krachten ontwikkelen, worden ze door de regering opgesloten. De zestienjarige Ruby ontsnapt uit haar kamp en sluit zich, op zoek naar een veilige haven, aan bij een groep weggelopen jongeren. De groep realiseert zich gauw dat vluchten geen optie meer is en besluit weerstand te bieden. Van de makers van Stranger Things.

Genre: Thriller

Regisseur: Jennifer Yuh Nelson

Cast: Harris Dickinson, Amandla Stenberg, Mandy Moore

Kijkwijzer: 12+

Mission: Impossble - Fallout - actie

Tom Cruise is terug als Ethan Hunt in de nieuwe Mission: Impossible. Nadat een missie verkeerd is afgelopen, strijdt Ethan samen met zijn vertrouwde IMF-team en de bekende personages in een race tegen de klok.

Genre: Actie

Regisseur: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg

Kijkwijzer: 12+

Teen Titans GO! at the Movies (NL) - animatie

De Teen Titans zijn bekend van de gelijknamige kinderserie en met de film Teen Titans GO! at the Movies komen de helden voor het eerst naar het witte doek. De egocentrische en satirische superhelden concluderen dat iedere superheld een eigen film heeft, behalve zij. Daar moeten de titans wat aan doen en dus gaan ze op avontuur naar een grootste Hollywood-regisseur om daarvoor te zorgen.

Genre: Animatie, Avontuur

Regisseur: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Cast: Will Arnett (Stem), Kristen Bell (Stem)

Kijkwijzer: 6+

Bovenstaande films draaien vanaf 2 augustus in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uit kwamen.