Avond uit? Voor deze concerten zijn nog kaarten te koop

The Wailers - Paradiso

Zeg je Bob Marley, dan zeg je The Wailers. De reggaeband was jarenlang de begeleidingsband van Marley en deelde daarnaast het podium met artiesten als Sting, Carlos Santana en Stevie Wonder. Vandaag de dag speelt OG-bassist Aston Barrett nog steeds in de vernieuwde samenstelling van de band, waarin hij zij aan zij speelt met zijn zoon.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 1 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 26,45 euro

Meer informatie

Oh Wonder - Openluchttheater Rivierenhof

Ooit bedachten Joséphine Vander Gucht en Anthony West het idee om een jaar lang elke maand een single uit te brengen. Dit experiment leidde tot 25 miljoen streams op Spotify en Soundcloud en het ontstaan van het Britse electropopduo Oh Wonder. Inmiddels is het derde album alweer in de maak, met warme indiepop en electrosynths.

Waar: Openluchttheater Rivierenhof, Deurne

Wanneer: 2 augustus, aanvang 19.00 uur

Prijs: 29,50 euro

Meer informatie

Earthless - Paradiso

Earthless is een psychedelische rockband. De band uit San Diego bestaat uit een gitarist, bassist en drummer. Door het gebrek aan lyrics ervaart de band een unieke vrijheid in het schrijven van muziek. Vaak duren de experimentele jamsessies uren.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 2 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 19,86 euro

Meer informatie

Heaven 17 - Q-factory

Liefhebbers van de film Trainspotting zullen de hit van het Engelse trio Heaven 17 wel herkennen: Temptation is gebruikt in de soundtrack van de blockbuster. De Britten vonden elkaar ooit aan de basis van The Human League en vernoemden zich later naar de fictieve popgroep uit A Clockwork Orange. Speciaal voor Pride in Amsterdam komt de band met zijn newwavedisco naar de Q-Factory.

Waar: Q-factory, Amsterdam

Wanneer: 2 augustus, aanvang 21.00 uur

Prijs: 29 euro

Meer informatie

Heather Nova - Openluchttheater Caprera

Negen albums heeft Bermudaanse zangeres Heather Nova op haar naam staan. Sinds haar debuut Oyster in 1995 maakt ze met haar hoge stem indiefolk en rockmuziek. Nova komt graag naar Nederland. Zo heeft ze meerdere malen op Lowlands en Pinkpop gestaan en schreef ze een Engelstalige versie van het BLØF-nummer Mooie Dag.

Waar: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 5 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 32,80 euro

Meer informatie

White Cowbell Oklahoma - Q-factory

Denk aan scheurende gitaren, cowboyhoeden, vuur, kettingzagen, sideburn-baarden en een hoop denim. White Cowbell Oklahoma is dat allemaal. Deze southern-cowrock band uit Canada maakt er graag een show van. Voor liefhebbers van ruige countryrock.

Waar: Q-factory, Amsterdam

Wanneer: 5 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

The Menzingers - TivoliVredenburg

The Menzingers is een punkrockband uit Pennslyvania. In 2017 bracht de band zijn vijfde album uit, After The Party. In mei dit jaar verrasten ze fans met een nieuwe single met de naam Toy Soldier. Genoeg vers materiaal voor een show in de Pandora dus.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 5 augustus, aanvang 19.00 uur

Prijs: 24,25 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.