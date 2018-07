Vakantie in Amsterdam: dit is er te doen deze week

Workshop Natuurhelden – NDSM KinderAtelier

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen tijdens verschillende workshops kennismaken met giettechnieken, zoals tin gieten in sepia en gips in zand. Het thema is natuurhelden: de kinderen wordt daarom verzocht om een eigen natuurheld te bedenken of er een op te zoeken op de NDSM.

Waar: NDSM Werf (Ferrotopia), Tt Neveritaweg

Wanneer: 24, 25 en 26 juli, van 14.00 tot 17.00 uur

Prijs : 17,50 euro per dag

Meer informatie

Hortus Festival – Hortus Botanicus

Het Hortus Festival start in Amsterdam op woensdag 25 juli. In drie weken tijd zijn er tientallen concerten in onder andere de Hortus Botanicus in Amsterdam en de Oude Hortus in Utrecht. De line-up bestaat uit onder meer Berlage Saxophone Quartet, het Ragazze Quartet, Het Hortus Ensemble en het DoelenEnsemble.

Waar: Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a

Wanneer: 25 en 26 juli

Prijzen en meer informatie

Maarten van Veen tijdens Hortus Festival

Kofferbakmarkt - Ookmeer Sportpark

Verkopers stallen zondag in Amsterdam Nieuw-West hun waren uit. Niet op een kraam, maar in de kofferbak van hun auto. Zelf verkopen vanuit de kofferbak is ook mogelijk. Een plaats op het parkeerterrein is te huren vanaf 15 euro.

Waar: Ookmeer Sportpark, Dokter Meurerlaan 5

Wanneer: 29 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Kip Festival – Rembrandtpark

Mensen bij wie het water in de mond loopt bij het denken aan een kippenpoot zijn helemaal op hun plek op het Kip Festival in het Rembrandtpark. Bij tal van kraampjes zijn kipgerechten in alle soorten en maten te koop. Eenmaal uitgegeten is er nog genoeg te doen met onder andere een muziekprogramma.

Waar: Rembrandtpark

Wanneer: 27 tot 29 juli

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

Shoppen, maar de Kalverstraat ondertussen wel gezien? Dit hele weekend is er een vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de NDSM werf. Liefst 750 kramen hebben er hun waren uitgestald: voor ieder wat wils.

Waar: IJ-Hallen, T.t. Neveritaweg 1

Wanneer: 28 en 29 juli

Prijs: 5 euro (volwassenen) of 2 euro (kinderen)

Meer informatie

Sushi Festival City Beach - Dok Amsterdam

Dit weekend staat de langste sushibar van Europa in Amsterdam tijdens Sushi Festival City Beach. Bezoekers worden verwend met sushi in alle soorten en maten: sushidonuts, sushiburgers, sushiburritos’s. Tijdens het happen kunnen de liefhebbers luisteren naar livemuziek.

Waar: Dok Amsterdam

Wanneer: 28 en 29 juli, van 13.00 tot 21.00 uur

Prijs : 4 euro

Meer informatie

Amsterdam City Beach Festival - Dok Amsterdam

Ruimte zat bij Dok Amsterdam, want naast het Sushi Festival biedt het zaterdag ook ruimte voor het Amsterdam City Beach Festival. Maar aan deze kant van het terrein draait het toch vooral om dansen en het drinken van cocktails. Liefhebbers voor beide evenementen hebben maar één kaartje nodig.

Waar: Dok Amsterdam

Wanneer: 29 juli, van 17.00 tot 01.00 uur

Prijs : 5 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Heb jij nog een vakantietips? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.