Vakantie in Utrecht: Dit is er deze week te beleven

Foto-expositie kinderen met albanisme - Janskerkhof

Oud-nieuwslezeres en fotografe Sacha de Boer legde in Tanzania kinderen met albinisme vast op haar camera. In het Afrikaanse land heerst het bijgeloof dat organen en ledematen van deze kinderen geluk brengen. Ze worden opgejaagd, verminkt en vermoord. Het verklaart de titel van de expositie: Leven in de Schaduw.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 23, 24 en 25 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Hortus Festival - Oude Hortus

Hortus Festival is een groen klassiek festival voor jong en oud. Dit jaar zijn er niet zes avondconcerten, maar drie volledige festivaldagen. Om 16.00 uur begint een middag- en later een avondconcert. De line-up bestaat uit Berlage Saxophone Quartet, het Ragazze Quartaet, Het Hortus Ensemble en het DoelenEnsemble.

Waar: Oude Hortus, Lange Nieuwstraat

Wanneer: 27 juli, 3 augustus en 11 augustus

Prijs : 28,50

Meer informatie

Maarten van Veen tijdens Hortus Festival

Buitenbioscoop - Utrecht

In de buitenbioscoop in Boomgaard Kinderboerderij Nieuw Rotsoord is het vrijdag filmavond. Op het programma staat de film Call Me By Your Name, winnaar van een Oscar. Er zijn vijftig plekken beschikbaar en eten en drinken mag zelf worden meegenomen.

Waar: Boomgaard Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101

Wanneer: 27 juli

Prijs: eigen bijdrage

Meer informatie

Bajes Beach Barbecue - Copacabajes

Copacabajes zorgt ook deze donderdag weer voor hete kolen, koud bier en fijne muziek. Enige wat de bezoeker nog mee moet nemen is (vegetarisch) vlees voor op de barbecue.

Waar: Copacabajes, Wolvenplein 27

Wanneer: 26 juli

Prijs: Gratis

Meer informatie

Verstappen kijken - Kartfabrique

Voor mensen die hun frustraties en blijdschap tijdens het kijken van Formule 1 liever met anderen delen, richt de Kartfabrique een ruimte in speciaal voor racefans. Op een groot scherm zijn de verrichtingen van Max Verstappen te volgen.