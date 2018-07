Kindvriendelijke tentoonstellingen over vliegende betonblokken en olifantenpoep

Highlights - Voorlinden

Een zwembad waarin je onder water kunt lopen, heel grote, hyperrealistische mensen en minuscule liftjes die nog werken ook. In museum Voorlinden is er in de vaste collectie voor kinderen een hele hoop te ontdekken. Neem een kijkje tussen de muren van de sculptuur Open Ended en stap in het spiegelhuis Through The Wall.

Waar: Voorlinden, Wassenaar

Wanneer: vaste collectie

Prijs: volwassenen 15 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis

Studio Drift - Stedelijk Museum

In Coded Nature, van het Nederlandse kunstenaarsduo Studio Drift, kom je lichtjes van paardenbloemen tegen en raak je gehypnotiseerd door een zwevend betonblok. Ga vooral even op de grond liggen onder de op en neer deinzende lampen en kijk toe hoe er een mini-lichtvoorstelling plaatsvindt. Het is niet de bedoeling iets aan te raken, maar voor kinderen is er veel te zien.

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: tot en met 26 augustus 2018

Prijs: volwassenen 17,50 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis

The Way Beyond Art - Van Abbe

The Way Beyond Art loopt door verschillende zalen en bestaat uit een serie van diverse projecten. Klimmen en klauteren kan in het kussenfort van Dan Peterman en bij het behang van Bas van Beek kunnen kinderen zich verstoppen. De ruimtes zijn groot en ruim en bieden daardoor voor de kleine museumbezoekers de mogelijkheid om wat vrijer te bewegen.

Waar: Van Abbe, Eindhoven

Wanneer: t/m januari 2021

Prijs: volwassene 12 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis

Panorama - EYE

In deze tentoonstelling staat de geschiedenis van film centraal. Hoe werden vroeger films gemaakt? Hoe zagen die camera's eruit en hoe is het door de jaren heen allemaal veranderd? Verschillende camera's mogen aangeraakt worden en het is ook mogelijk om de ster van een zelfgemaakte film te zijn.

Waar: EYE, Amsterdam

Wanneer: vaste collectie

Prijs: toegang gratis

All You Can Art 3 - Kunsthal

All You Can Art 3 is een atelier, tentoonstelling en summerschool ineen. Hier krijgt iedereen de kans om kunst te maken én te zien. De bedoeling achter de tentoonstelling is om door middel van kunst en verbeelding verschillende doelgroepen samen te brengen. Zo kan er midden in het museum worden geschilderd en geknutseld.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: tot en met 26 augustus 2018

Prijs: Volwassene 14 euro, jeugd tot en met 17 jaar gratis

Paper Magic - Museum voor Communicatie

Papier wordt al eeuwen op allerlei manieren gebruikt, voor brieven tot tijdschriften. Nu is het zelfs mogelijk om papier aan je smartphone te koppelen. In Paper Magic staan deze ontwikkelingen centraal en kunnen bezoekers zien, horen en voelen wat papier allemaal kan. Zo is er papier van olifantenpoep gemaakt en maakt een afbeelding van een drumstel geluid wanneer hij aangeraakt wordt.

Waar: Museum voor Communicatie, Den Haag

Wanneer: tot en met december 2018

Prijs: vanaf 16 jaar 14,50 euro, kinderen tot en met 4 gratis

Bovenstaande lijst is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete kindvriendelijke tentoonstelling? Vul het overzicht aan door een redactie te plaatsen onder dit bericht.