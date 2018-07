Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Trombone Shorty - Bird (Rotterdam)

Voor wie niet aanwezig kan zijn bij North Sea Jazz, is er dit weekend North Sea Round Town: een randfestival met jazz, blues, soul, funk en hiphop. Voor een dosis jazz, r&b en hiphop kunnen liefhebbers terecht bij Bird. Trombonist en zanger Trombone Shorty zal het publiek trakteren op muzieklanken uit New Orleans.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 12 juli, aanvang 20.00 uur

Prijs: 28 euro

Meer informatie

Eminem - Goffertpark (Nijmegen)

Marshall Bruce Mathers III, beter bekend als Eminem, is rapper, producer en acteur. De 'Real Slim Shady' heeft inmiddels al heel wat hits opgeleverd, zoals Lose Yourself, Love The Way You Lie met Rihanna en Rap God. Voor zijn openluchtshow in het Goffertpark in Nijmegen neemt hij rappers Royce 5'9" en 2 Chainz mee.

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 12 juli, aanvang 18.35 uur

Prijs: 82,50 euro

Meer informatie

Cory Henry & The Funk Apostles - Doornroosje (Nijmegen)

Wanneer multi-instrumentalist Cory Henry niet op het podium staat met jazzfusioncollectief Snarky Puppy, is hij bezig met zijn solocarrière. Dit doet hij met zijn begeleidingsband The Funk Apostles. Ook werkte de Amerikaanse muzikant eerder samen met The Roots, Bruce Springsteen en Marcus Miller.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 12 juli, aanvang 20.15 uur

Prijs: 27,50 euro

Meer informatie

Will and the People - Podium Victorie (Alkmaar)

Lion In The Morning Sun is de zomerhit die de britse band Will and the People op de kaart zette. De Britten spelen een mix van pop, reggae en indie en zullen er met dit recept op het dakterras van Podium Victorie een zomerse avond van maken.

Waar: Podium Victorie, Alkmaar

Wanneer: 13 juli, aanvang 20.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Justin Timberlake - Ziggo Dome (Amsterdam)

Sinds zijn tijd als boybandlid van *NSYNC en zijn eerste soloalbum Justified uit 2002, is Justin Timberlake een gevestigde naam in de hitlijsten. Zo is hij bekend van nummers als Cry Me A River, SexyBack, Can't Stop The Feeling! en Love Never Felt So Good. Het leverde hem afgelopen jaar zijn eigen show bij de Superbowl op. Met zijn nieuwste album, Man of The Woods, staat hij in de Ziggo Dome.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 15 juli, aanvang 18.30 uur

Prijs: vanaf 99 euro

Meer informatie

Steve Earle & The Dukes - Paradiso (Amsterdam)

De Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle staat bekend om zijn muziek die bestaat uit een combinatie van country, stevige rock en zijn politieke statements. Met zijn nieuwste plaat So You Wannabe An Outlaw komt Earle, bijgestaan door The Dukes, weer terug naar Paradiso.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 15 juli, aanvang 19.00 uur

Prijs: 31,78 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.