Deze festivals zijn geschikt voor het hele gezin

Lepeltje Lepeltje Festival - Utrecht

Tijdens dit gratis festival in Park Lepelenburg tovert de organisatie het park aan de Utrechtse singel om tot eet- en muziekparadijs. Er zijn mobiele keukens, diverse gerechten en een uitgebreid kinderprogramma. Zo vermaken de kleintjes zich hier tot 19.00 uur 's avonds met speciale workshops, knutselen en luisteren naar optredens van muzikanten en theatermakers. Lepeltje Lepeltje reist daarna nog door naar Zwolle en Eindhoven.

Waar: Park Lepelenburg, Utrecht

Wanneer: 29 juni tot en met 1 juli



Prijs: gratis



Meer informatie

Theaterfestival De Parade

Tijdens De Parade is er in de middag een uitgebreid programma voor kinderen. Deze KinderParade bestaat uit voorstellingen, workshops en activiteiten. Kinderen kunnen hun creativiteit kwijt in Villa Lila, zweven in de zweefmolen en dansen bij de Silent Disco. Daarnaast is er ook een speciaal theaterprogramma voor de kinderen.

Waar: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag



Wanneer: 29 juni tot en met 2 september



Prijs: kinderen tot en met 17 jaar gratis, vanaf 18 jaar 7,50 euro



Meer informatie

Kwaku Summer Festival - Amsterdam

Het Nelson Mandelapark in Amsterdam staat iedere zomer vier weekenden lang tijdens Kwaku in het teken van cultuur, muziek, dans en eten en drinken. Dit feest is één van de grootste multiculturele festivals in Nederland en staat daarnaast bekend als een zeer kindvriendelijk festival. Voor de kleintjes is er overdag een speciaal podium met spelletjes, theater en muziek.

Waar: Nelson Mandelapark, Amsterdam



Wanneer: ieder weekend van 14 juli tot en met 5 augustus



Prijs: 5 euro voor een dagkaart, kinderen tot 13 jaar gratis



Meer informatie

Theater Avenue - Arnhem

Theater Avenue lijkt wat aankleding betreft net een klassieke kermis. Het publiek loopt er rond en kiest uit voorstellingen die op allerlei plekken worden opgevoerd. Van muziek tot dans, van cabaret tot theater, er is voor ieder wat wils. Muziek luisteren en gewoon iets eten en drinken kan ook.

Waar: Sonsbeekpark, Arnhem

Wanneer: 9 tot en met 12 augustus

Prijs: gratis



Meer informatie

Dutch Valley Festival - Spaarnwoude

Bij Dutch Valley Festival genieten gezinnen van muziek van Nederlandse bodem. De line-up bestaat uit onder anderen Alain Clark, Kensington, Barry Hay, Broederliefde, Maan, Waylon en Wolter Kroes. Het familiefestival richt zich op jonge kinderen, pubers en ouders. Ook opa en oma zijn welkom.

Tuckerville - Enschede

Terwijl de ouders genieten van muziek van Tim Knol, Ilse de Lange, George Ezra en Jacqueline Govaert, vermaken de kinderen zich op Tuckerville in het kindergedeelte dat Kidsville heet. De afgelopen editie was er een kindertheater en activiteiten zoals een workshop linedancing voor kinderen, een vossenjacht en kon er geluisterd worden naar spannende verhalen.

Waar: Recreatiegebied Het Rutbeek, Enschede



Wanneer: 1 september



Prijs: Tot 8 jaar gratis, tot 15 jaar 17,50 euro en vanaf 16 jaar 49,50 euro



Meer informatie

Duizel in het Park - Rotterdam

Tijdens dit zomerfestival nemen de makers en organisatie je mee op ontdekkingstocht naar wat het stadsleven mooi, bijzonder en de moeite waard maakt. Luister naar verhalen, ontdek kunst en leer iets nieuws over de stad. Er is een breed programma voor jong en oud vol literatuur, kunst, theater en muziek. Hongerig of dorstig? Ook dit festival is voorzien van de bekende foodtrucks.

Waar: Vroesenpark, Rotterdam



Wanneer: 3 tot en met 5 augustus



Prijs: 3 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis



Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete kindvriendelijke festival? Vul de lijst aan door een reactie achter te laten onder dit bericht