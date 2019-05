Good Charlotte, bekend van de hits I Just Wanna Live en Lifestyles of the Rich and Famous, zal op 5 augustus een show geven in het Amsterdamse Paradiso. De band trad afgelopen februari nog op in 013 in Tilburg.

In 2018 brachten zij hun meest recente album Generation Rx uit. De band rond tweelingbroers Joel en Benji Madden laste in 2010 een pauze in; in 2015 keerden ze weer terug met nieuwe muziek.

Toch bleef het niet erg stil rond de broers, want samen richtten ze intussen The Madden Brothers op en konden ze ook rekenen op de aandacht van de roddelpers, die de huwelijken van de twee op de voet volgt. In 2010 trouwde Joel met Nicole Richie en in 2015 gaf Benji het jawoord aan Cameron Diaz. Beide stellen zijn nog bij elkaar.

De kaartverkoop voor de show in Paradiso start op vrijdag 24 mei.