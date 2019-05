Maan de Steenwinkel zal, net als dit jaar, in 2020 een clubtour geven en touren langs verschillende poppodia. In februari en maart staat de zangeres onder meer in Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Groningen.

De 22-jarige De Steenwinkel, die in 2015 doorbrak na haar winst van The Voice of Holland, zal in totaal negen shows geven. Tijdens de concerten brengt ze hits ten gehore als Ride it, Spijt en Lief zoals je bent.

De artiest vloog dit weekend nog door heel Nederland als Ambassadeur van de Vrijheid 2019, samen met Kraantje Pappie en DJ Sam Feldt, waarbij ze optrad op verschillende bevrijdingsfestivals.

Kaartverkoop voor de clubtour start op vrijdag 10 mei om 10.00 uur.