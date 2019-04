David Guetta is dit jaar de hoofdact op het jaarlijkse dancefestival Dance Valley. De Franse dj is toegevoegd aan de line-up van het festival, dat op 10 augustus voor de 25e keer wordt gehouden.

Daarnaast zijn er optredens van onder andere Fedde Le Grand, Ummet Ozcan, Ferry Corsten, Bizzey, Chuckie, Warface, Firebeatz, ROD, Partyraiser en Kris Kross Amsterdam, meldt de organisatie van Dance Valley dinsdag.

In totaal zullen er acht verschillende podia zijn op Velsen Valley in Spaarnwoude, waar "zo veel mogelijk verschillende muzikale stijlen een plekje krijgen", vertelt een woordvoerder.

Guetta werd vorig jaar uitgeroepen tot de succesvolste mannelijke artiest in de geschiedenis van de Nederlandse Top 40. Hij maakte in 2002 zijn debuut in de hitlijst met Love, Don't Let Me Go. Hij scoorde ook hits met nummers als Titanium (met Sia) en When Love Takes Over (met Kelly Rowland).