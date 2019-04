Marco Borsato wordt tijdens zijn optredens in De Kuip ook vergezeld door Maan en Diggy Dex.

Eerder werd al bekend dat de zanger, die in mei en juni optreedt in De Kuip, Davina Michelle, André Hazes, Lil' Kleine en DI-RECT meeneemt naar Rotterdam.

Borsato is trots op de artiesten die hem bijstaan, zegt hij in een persbericht. "Davina en Maan gaan samen het voorprogramma verzorgen en Diggy Dex krijgt een bijzondere rol in de show. Langzaamaan valt alles op z’n plek. Ik kijk er enorm naar uit en beloof dat er nog veel meer moois aankomt: deze reeks wordt een unieke mijlpaal in m'n carrière."



De 52-jarige zanger stond in 2002 en 2004 al negen keer in De Kuip. Nu voegt hij daar vijf optredens aan toe, die plaatsvinden op 29 en 30 mei en 1, 2 en 5 juni. Alleen voor het concert op 2 juni zijn nog kaarten beschikbaar.