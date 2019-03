Giovanca gaat de theaters in om een muzikaal eerbetoon te brengen aan Diana Ross. De zangeres zal vanaf september 2019 tot en met mei 2020 door het land toeren met de voorstelling Giovanca honours Diana Ross.

De Amerikaanse zangeres die in de jaren zestig bekend werd als onderdeel van The Supremes en hits scoorde met Baby Love en My Old Piano, wordt op 26 maart 75 jaar oud.

Giovanca is al sinds jonge leeftijd een groot bewonderaar van Ross. "Diana's stem leerde mij dat er voor elk geluid en voor iedereen een plek is op de wereld. En zo is Diana Ross altijd een voorbeeld voor me geweest", vertelt ze in een persbericht.

Giovanca is van plan de grootste hits van Ross ten gehore te brengen. Ze wil haar publiek meenemen langs alle periodes uit de lange carrière van haar idool.

De theatertour begint op 27 september 2019 in Dronten en wordt afgesloten op 25 mei in de Kleine Komedie in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de zangeres en bij de theaters.