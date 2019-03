Anouk en DI-RECT geven op 12 juli een concert op het landgoed van Paleis Soestdijk. Ook de Franse componist Yann Tiersen, die onder meer de soundtrack van de film Amélie maakte, zal optreden als onderdeel van de concertreeks Royal Park Live.

Voor Anouk is het niet het enige optreden dat ze voor de komende maanden in haar agenda heeft staan. Op 30 april en 3 mei staat ze wederom in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook heeft ze een optreden bij Pinkpop bevestigd.

De Haagse rockband DI-RECT is momenteel bezig met de Rolling With The Punches-theatertour.

De Royal Park Live-concerten vinden voor het vierde jaar op rij plaats. In het verleden traden al artiesten als Sting, Racoon en Van Morrison op bij het paleis. Dit jaar staan naast Anouk, DI-RECT en Yann Tiersen onder anderen Within Temptation, BLØF en Guus Meeuwis op het programma.

De kaartverkoop voor beide concerten start op donderdag 28 maart om 10.00 uur.