Andrea Bocelli heeft een tweede optreden in Amsterdam toegevoegd aan zijn tournee in 2020. De zanger staat ook op 29 maart in de Ziggo Dome.

Een dag eerder staat de Italiaanse tenor ook al in Amsterdam.

De concerten zijn onderdeel van de promotietournee voor het album Si, dat in oktober is verschenen. De optredens bestaat uit twee delen; het eerste deel is klassiek, het tweede bevat de hits van de zanger.

Het is onduidelijk of zijn zoon Matteo, met wie hij een nummer voor het album opnam, ook mee op tournee gaat.

De kaartverkoop is direct van start gegaan.