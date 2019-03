Keane, de Britse band die hits scoorde met nummers als Somewhere Only We Know, zal op zaterdag 7 september een concert geven op het strand van Scheveningen. De show maakt deel uit van Live on the Beach, het strandconcert dat jaarlijks wordt georganiseerd.

Ook Maxi Jazz, bekend van de dancegroep Faithless, zal met een dj-set optreden en daarnaast betreden Rondé, Van Dik Hout, Suzan & Freek en Pat Smith het strandpodium.

Keane is daarnaast ook te zien op Hello Festival in Emmen op zondag 9 juni.

Keane brak in 2004 door met het album Hopes and Fears, dat in Nederland 95 weken in de Album Top 100 stond. In 2013 nam de band een pauze.

Leadzanger Tom Chaplin maakte in de tussentijd wel twee soloalbums. Inmiddels zijn de bandleden weer samengekomen en toeren ze door Europa. Daarbij zal Keane dus ook twee keer Nederland bezoeken.

De kaartverkoop voor Live on the Beach start op vrijdag 22 maart om 10.00 uur.