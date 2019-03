Vampire Weekend geeft op 19 november een concert in Nederland. De indieband uit New York zal optreden in AFAS Live in het kader van een Europese najaarstournee.

De band brengt op 3 mei het album Father of the Bride uit, met daarop hun nieuwe singles Harmony Hall en Sunflower. Het album is de opvolger van Modern Vampires of the City, dat uitkwam in 2013.

Vampire Weekend debuteerde in 2008 met een gelijknamig album. Op het wereldwijd geprezen album staan onder meer de nummers A-Punk en Oxford Comma.

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 22 maart om 11.00 uur.