The Kik geeft op zaterdag 23 november 2019 een concert in Rotterdam Ahoy. De Rotterdamse band brengt tijdens de show een eerbetoon aan Boudewijn de Groot en zal zijn albums Voor de overlevenden en Picknick spelen.

"Zaterdag 23 november is het zover, dan gaat onze grote droom in vervulling", laat de band in een verklaring weten.

"Dan spelen we met groot orkest in Rotterdam Ahoy, Sportpaleis Ahoy. Ongelofelijk. Dan doen we het materiaal van onze grote held Boudewijn de Groot, onze favoriete platen."

The Kik kreeg van De Groot zelf goedkeuring om zijn albums uit 1966 en 1968 ten gehore te brengen. De 74-jarige zanger noemt de show "een zeer eervolle gebeurtenis".

"Met een orkest erachter en met de overtuigende performance en aanstekelijke energie van The Kik wordt het een indrukwekkende avond. Wie er niet bij is, zal eeuwig spijt hebben."

The Kik brengt Testament uit als single

The Kik, bestaande uit frontman Dave von Raven, Arjan Spies, Marcel Groenewegen, Paul Zoontjens en Ries Doms werd in 2011 opgericht. Volgende week zal de band het nummer Testament van De Groot uitbrengen als single.

De kaartverkoop voor de show op 23 november start op 16 maart om 10.00 uur.