De organisatie van Pinkpop heeft woensdag de volledige line-up bekendgemaakt voor het pinksterweekend van 8, 9 en 10 juni 2019. Onder anderen Lenny Kravitz, Anouk en Armin van Buuren betreden het podium tijdens de vijftigste editie van het festival.

Tijdens een perspresentatie in het Amsterdamse Paradiso maakte presentator Eric Corton woensdagmiddag de nieuwe namen bekend.

Het is de zevende keer dat Anouk een optreden geeft op Pinkpop. Zij is hiermee recordhouder, geen andere artiest of band stond zo vaak op het festival. Voor Van Buuren is het de eerste keer. Corton vertelde dat zijn show het afsluitende optreden is op zondag en tot 1.30 uur zal duren.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Golden Earring, Mumford & Sons, George Ezra, Mt. Atlas (die Pinkpop openen), Bring me the Horizon en Tenacious D optreden op het jaarlijkse festival in Landgraaf.

Krezip beleeft reünie op Pinkpop

Krezip zal ook een optreden geven. De Nederlandse band brak vlak na hun Pinkpop-optreden in 2000 door, ging later uit elkaar en is nu weer tijdelijk samen. Tijdens de presentatie in Paradiso speelde de band enkele nummers.

"Fantastisch", aldus zangeres Jacqueline Govaert. "Geweldig dat we dit keer wel op het affiche staan. We zijn er heel trots op." Het zal de zesde keer zijn dat Krezip op Pinkpop staat, de laatste keer was in 2009.

Fleetwood Mac zal de vijftigste editie van Pinkpop afsluiten. De kaartverkoop start op 16 maart.

De volledige programmering per dag

Zaterdag 8 juni:

Mainstage: Mumford & Sons, Jamiroquai, Anouk, George Ezra, Bazart

IBA Parkstad Stage: Elbow, Jacob Banks, Cage the Elephant, Golden Earring, SYML

Brightlands Stage: San Holo, Halestorm, Davina Michelle, Yungblud, Mt. Atlas

Stage 4: Jacin Trill, Leafs, Hippo Campus, Badflower, Grace Carter

Garden of Love: Soham De

Zondag 9 juni:

Mainstage: Armin van Buuren, The Cure, Lenny Kravitz, Krezip, The Kooks, Kraantje Pappie

IBA Parkstad Stage: Die Antwoord, J Balvin, Rowwen Hèze, White Lies

Brightlands Stage: Mark Ronson, Miles Kane, Jack Savoretti, Blood Red Shoes

Stage 4: Izzy Bizu, Barns Courtney, Confidence Man, Au/Ra

Garden of Love: Nana Adjoa (solo)

Maandag 10 juni: