De Britse house-dj Fatboy Slim, bekend van hits als The Rockafeller Skank en Praise You, geeft in de nacht van 27 op 28 april een optreden in TivoliVredenburg in Utrecht.

Fatboy Slim, die eigenlijk Norman Cook heet, zal tijdens het optreden een exclusieve dj-set verzorgen. De zaal zal zo worden ingericht dat de dj in het midden van de zaal staat en het publiek om hem heen kan staan.

Het optreden van de dj vindt plaats in de nacht van zaterdag 27 april op 28 april en duurt tot 5.00 uur. De voorverkoop start op zaterdag 16 februari om 12.00 uur.

De 55-jarige Cook scoorde eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw grote hits met nummers als Right Here, Right Now, Praise You en Push The Tempo.

De laatste grote hit had de Brit in 2013, met het nummer Eat, Sleep, Rave, Repeat.