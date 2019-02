De Britse popgroep Little Mix geeft op 25 september 2019 een show in de Ziggo Dome. Ze brengen hun The LM5 Tour naar de Amsterdamse concerthal.

De meisjesgroep, bestaande uit de leden Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock, had al een tour door Europa gepland en heeft nu zeven nieuwe data toegevoegd, waaronder het optreden in Amsterdam.

Ze trappen hun tour af in Madrid en sluiten af in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Little Mix, bekend van hits als Shout Out to My Ex en Black Magic, bracht onlangs hun album LM5 uit, met daarop onder meer de single Woman Like Me, die ze maakten met Nicki Minaj. Vrijdag geeft de groep een optreden in The Voice of Holland.

De groep verkocht wereldwijd meer dan 45 miljoen albums en scoorde vier nummer 1-hits. In 2017 waren ze voor het laatst te zien in Nederland, toenLittle Mix een optreden in AFAS Live gaf.

De kaartverkoop start op woensdag 6 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.